Rusia – Ucraina, ziua 592. Kremlinul ar dori să speculeze războiul din Israel pentru a distrage atenția de la războiul din Ucraina

Un studiu realizat de Institutul pentru Studierea Războiului (ISW) susține că regimul Putin ar intenționa să se folosească de războiul care se poartă în Israel pentru a distrage atenția comunității occidentale de la războiul din Ucraina.

Propaganda Kremlinului a transmis mesaje, în ultimele ore, care acuză țările occidentale că au neglijat tensiunile din Orientul Mijlociu întrucât au fost preocupate să ajute Ucraina împotriva Rusiei.

Într-o declarație transmisă pe internet, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a susținut că „războiul dintre Israel și Palestina durează de zeci de ani. Și Statele Unite sunt un jucător cheie acolo”.

The Institute for the Study of War (ISW) este o organizație de cercetare cu sediul la Washington.

Situația din Orientul Mijlociu s-a tensionat brusc după ce, la data de 7 octombrie 2023, gruparea Hamas a atacat cu rachete teritoriul statului Israel. Drept răspuns, Israelul a bombardat obiective din Fâșia Gaza, unde își are sediul Hamas.

Citește și:

Biden, îngrijorat de ajutorul pentru Kiev

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!