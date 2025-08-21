Rusia supune civilii ucraineni la „tortură sexuală”, spun experți ONU

Rusia folosește „tortura sexuală” împotriva civililor ca parte a unei „politici deliberate și sistematice” de intimidare în zonele din Ucraina ocupate în urma invaziei Moscovei, au declarat joi experți ai Națiunilor Unite, scrie AFP.

Experții, care au mandat din partea Consiliului Drepturilor Omului, dar nu vorbesc în numele ONU, au precizat că au transmis Rusiei un dosar ce detaliază 10 cazuri de civili ucraineni torturați în timpul ocupației ruse.

Toți au fost supuși „șocurilor electrice repetate, inclusiv aplicate organelor genitale”, fiind în același timp bătuți, loviți cu picioarele, legați la ochi și supuși unor simulări de înecare și execuții, se arată în declarația experților.

CITEȘTE ȘI – Donald Trump anulează planurile de trimitere a trupelor în Ucraina. Incertitudini privind întâlnirea Zelenski-Putin

Aceste acuzații separate, care surprind experiențele a patru femei și șase bărbați, sunt cu adevărat îngrozitoare, a declarat Alice Jill Edwards, Raportorul Special ONU pentru Tortură, avertizând că ele reprezintă „doar o mică parte dintr-un tipar mai amplu și bine documentat”.

Toate au fost agresiuni puternic sexualizate, care au inclus violuri, amenințări cu violul și alte comportamente abjecte, a adăugat Edwards.

„Devine din ce în ce mai clar că politica deliberată și sistematică a Federației Ruse privind tortura în Ucraina implică tortură sexualizată și alte forme de cruzime sexuală, inclusiv împotriva populației civile. Federația Rusă folosește tortura pentru a intimida, a insufla frică și a controla civilii din teritoriile ocupate ale Ucrainei”, a subliniat raportorul.

Experții au cerut guvernului rus să explice atât acuzațiile specifice din dosar, cât și măsurile luate pentru a preveni tortura sexuală în rândurile proprii.

Una dintre victimele de sex feminin se află încă în detenție în Rusia, au adăugat aceștia, solicitând eliberarea ei imediată.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.