Rusia resimte presiunea sancțiunilor. Putin majorează TVA-ul la 22% în 2026

Președintele Vladimir Putin a semnat vineri o reformă fiscală majoră care va ridica taxa pe valoarea adăugată (TVA) în Rusia de la 20% la 22%, începând cu anul viitor. Măsura are ca scop acoperirea deficitului bugetar generat de creșterea cheltuielilor militare și scăderea veniturilor din petrol și gaze, afectate de sancțiunile occidentale.

TVA-ul crește în Rusia din 2026

În plus, reformele includ și extinderea TVA-ului către întreprinderile mici: pragul anual de venit pentru companiile obligate să plătească TVA va scădea de la 60 milioane ruble ($732.000) la 10 milioane ruble ($122.000).

Reprezentanții mediului de afaceri au semnalat că este probabil ca majorarea TVA-ului să fie transferată către consumatori, care se confruntă deja cu presiuni din cauza inflației ridicate cauzate de cheltuielile de război. Economiștii prevăd o creștere moderată a inflației odată cu aplicarea noii cote, începând cu 2026.

TVA-ul rămâne una dintre cele mai importante surse de venit ale statului, generând 11,5 trilioane ruble ($148 miliarde) în primele zece luni ale anului, adică peste 38% din veniturile federale totale.

CITEȘTE ȘI – Peste 350 de antreprenori cer statului român predictibilitate fiscală și sprijin

Unele produse alimentare, medicamente și bunuri pentru copii vor continua să fie taxate la o cotă redusă de 10%. Totuși, anumite produse lactate fabricate cu înlocuitori de grăsime din lapte, precum brânzeturile procesate și unturile tartinabile, vor fi acum supuse TVA-ului integral de 22%.

Ultima majorare a TVA-ului în Rusia a avut loc în 2019, când cota a crescut de la 18% la 20%.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.