8 C
București
sâmbătă, 29 noiembrie 2025
caută...
AcasăEconomieRusia resimte presiunea sancțiunilor. Putin majorează TVA-ul la 22% în 2026

Rusia resimte presiunea sancțiunilor. Putin majorează TVA-ul la 22% în 2026

EconomieEconomie internaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, se uită la președintele Vladimir Putin în timpul unei întâlniri cu înalții oficiali ai țărilor BRICS responsabili cu problemele de securitate la Kremlinul din Moscova
Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, se uită la președintele Vladimir Putin în timpul unei întâlniri cu înalții oficiali ai țărilor BRICS responsabili cu problemele de securitate la Kremlinul din Moscova / SERGEI KARPUKHIN / POOL / AFP

Președintele Vladimir Putin a semnat vineri o reformă fiscală majoră care va ridica taxa pe valoarea adăugată (TVA) în Rusia de la 20% la 22%, începând cu anul viitor. Măsura are ca scop acoperirea deficitului bugetar generat de creșterea cheltuielilor militare și scăderea veniturilor din petrol și gaze, afectate de sancțiunile occidentale.

TVA-ul crește în Rusia din 2026

În plus, reformele includ și extinderea TVA-ului către întreprinderile mici: pragul anual de venit pentru companiile obligate să plătească TVA va scădea de la 60 milioane ruble ($732.000) la 10 milioane ruble ($122.000).

Reprezentanții mediului de afaceri au semnalat că este probabil ca majorarea TVA-ului să fie transferată către consumatori, care se confruntă deja cu presiuni din cauza inflației ridicate cauzate de cheltuielile de război. Economiștii prevăd o creștere moderată a inflației odată cu aplicarea noii cote, începând cu 2026.

TVA-ul rămâne una dintre cele mai importante surse de venit ale statului, generând 11,5 trilioane ruble ($148 miliarde) în primele zece luni ale anului, adică peste 38% din veniturile federale totale.

CITEȘTE ȘI – Peste 350 de antreprenori cer statului român predictibilitate fiscală și sprijin

Unele produse alimentare, medicamente și bunuri pentru copii vor continua să fie taxate la o cotă redusă de 10%. Totuși, anumite produse lactate fabricate cu înlocuitori de grăsime din lapte, precum brânzeturile procesate și unturile tartinabile, vor fi acum supuse TVA-ului integral de 22%.

Ultima majorare a TVA-ului în Rusia a avut loc în 2019, când cota a crescut de la 18% la 20%.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
Cele mai citite

Europol: 29 de suspecți, arestați în două operațiuni împotriva rețelelor de trafic de persoane

Internațional Narcis Rosioru - 0
În două operațiuni comune desfășurate luna aceasta, Europol a sprijinit Franța și Spania, precum și Italia și România, în acțiuni împotriva grupurilor de crimă...

Peste 350 de antreprenori cer statului român predictibilitate fiscală și sprijin

Economie internă Narcis Rosioru - 0
La Iași, peste 350 de antreprenori din România și Republica Moldova s-au reunit în cadrul conferinței „Obiectiv Europa 2034: România competitivă, IMM-uri reziliente, viitor...

Sute de zboruri anulate și întârzieri în lanț după rechemarea urgentă a peste 6.000 de avioane Airbus A320

Internațional Alexandru Stancu - 0
Un val de anulări și întârzieri lovește traficul aerian internațional la început de weekend, după ce Airbus a ordonat vineri rechemarea imediată a 6.000...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.