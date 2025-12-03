Rusia renunță la megaproiectul feroviar Siberia-China din cauza costurilor uriașe

Planurile Rusiei de a construi o nouă linie feroviară strategică între Siberia și nord-vestul Chinei au fost oficial abandonate, după ce evaluările finale au arătat că proiectul ar costa o sumă colosală, de aproximativ 50 de trilioane de ruble (circa 644 de miliarde de dolari). Informația a fost dezvăluită de ziarul economic Kommersant, care citează surse implicate în discuțiile de la vârful guvernului, notează Moscow Times.

Un proiect considerat „nefezabil”

Vicepremierul Vitali Saveliev i-ar fi comunicat președintelui Vladimir Putin, printr-o scrisoare, că planul pentru construirea căii ferate Siberia de Nord (Sevsib) nu poate continua, fiind catalogat drept „nefezabil”. Motivele principale: terenul extrem de dificil, permafrostul și infrastructura necesară în zone montane.

Traseul ar fi urmat să lege orașul Nizhnevartovsk din districtul autonom Hantî-Mansi de capitala regiunii chineze Xinjiang, Ürümqi – o legătură de circa 2.000 de kilometri, gândită de ani de zile ca parte a strategiei de dezvoltare a Siberiei.

Teren dificil, tuneluri montane și costuri explozive

Un segment esențial al proiectului presupunea crearea unei noi frontiere feroviare cu China în zona Munților Altai, inclusiv săparea a două tuneluri masive pe ambele părți ale graniței. Aceste lucrări ar fi ridicat costurile la niveluri record, depășind cu mult planificările inițiale.

Experți citați de Kommersant susțin că uriașa sumă estimată este „realistă”, iar costurile finale ar putea fi chiar mai mari după studiile inginerești detaliate.

Buget feroviar tăiat drastic

Renunțarea la Sevsib vine într-un context în care investițiile Căilor Ferate Ruse (RZhD) se reduc sever – programul de investiții nu va depăși 1 trilion de ruble în 2026. Astfel, proiectele gigantice devin aproape imposibil de finanțat.

Nici alte initiative majore nu scapă de întârzieri: construcția căii ferate „Nordul Latitudinal”, care ar trebui să lege mai multe rute strategice de orașele arctice Salekhard și Nadym, a fost împinsă până în perioada 2027–2031.

Impactul strategic al renunțării

Susținătorii Sevsib susțin că Rusia avea nevoie „critică” de acest coridor pentru:

degrevarea traficului pe ruta supraîncărcată „Polygonul de Est”

conectarea Transsiberianului cu Ruta Mării Nordului

accelerarea exporturilor de cărbune din regiunile Kemerovo, Hacasia și Urali.

Fără această cale, presiunea pe infrastructura rusă de transport rămâne ridicată, iar planurile Moscovei de a transforma rutele arctice în alternative comerciale globale vor avansa mult mai lent.

