Rusia ia în calcul interzicerea WhatsApp, iar milioane de utilizatori ar putea fi forțați să se orienteze către Max, o aplicație internă de mesagerie, intens promovată de autorități și criticată de experți din domeniul juridic, ca un posibil instrument de monitorizare. Informația este relatată de AFP.

Max a fost lansată la începutul anului de compania VK și este prezentată drept o aplicație multifuncțională, care integrează servicii publice, comenzi pentru diverse produse și funcții de comunicare, inspirată de modelele populare din China, precum WeChat.

Executivul a cerut ca aplicația să fie inclusă în mod obligatoriu pe toate telefoanele și tabletele noi începând cu 1 septembrie. În paralel, a început restricționarea apelurilor prin aplicații străine, iar WhatsApp, utilizat de aproximativ 100 de milioane de ruși, a devenit principala țintă. În august, serviciul de apelare a fost deja dezactivat.

Vineri, Roskomnadzor a anunțat că ia în considerare interzicerea completă a platformei Meta, justificând măsura prin necesitatea combaterii criminalității și a dependenței de servicii străine care procesează date externe.

Criticii avertizează însă că, în lipsa criptării end-to-end, Max ar putea facilita supravegherea comunicațiilor. Mai mulți utilizatori intervievați de AFP vorbesc despre temeri legate de confidențialitatea datelor.

Ekaterina, medic în vârstă de 39 de ani, spune că a fost obligată să instaleze aplicația la muncă, dar că preferă în continuare WhatsApp pentru discuțiile private. Andrei Ivanov, 33 de ani, consideră că schimbarea impusă limitează libertățile individuale, chiar dacă admite că platformele străine prezintă propriile riscuri.

Există și voci care văd decizia ca pe o măsură firească. Sergei Abramov, pensionar de 67 de ani, și Maria Isakova, 36 de ani, susțin că țara s-a obișnuit să se adapteze rapid și că alternative locale există.

WhatsApp amintește că este vizat tocmai datorită criptării mesajelor, care protejează datele până în momentul primirii de către destinatar, și afirmă că nu furnizează autorităților informații privind utilizatorii.

