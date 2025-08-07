24.2 C
Rusia mărește livrările de petrol după atacuri ucrainene: Exporturile din Vest ar putea atinge 2 milioane barili/zi

Dana Macsim
Petrolul se stabilizează în jurul pragului de 70 de dolari, în contextul încetării focului dintre Iran și Israel și al cererii solide din SUA
În urma reducerii activității a două rafinării afectate de atacuri cu drone, Rusia se pregătește să își crească semnificativ exporturile de țiței din porturile vestice în luna august. Potrivit unor surse din industrie, citate de agenția Reuters, livrările ar putea ajunge la aproape 2 milioane de barili pe zi, în creștere cu circa 200.000 bpd, față de nivelurile estimate inițial.

Decizia vine într-un context tensionat: atacurile recente asupra rafinăriilor Ryazan și Novokuibyshevsk, operate de gigantul Rosneft, au afectat mai multe unități de distilare, obligând companiile să-și diminueze activitatea pentru cel puțin o lună. Rosneft nu a comentat oficial incidentul sau impactul operațional.

Pentru a susține creșterea exporturilor, vor fi necesare până la 10 petroliere Aframax, fiecare cu o capacitate de până la 100.000 de tone metrice, arată estimările Reuters. Strategia Moscovei are potențialul de a relaxa prețurile globale ale petrolului, exact într-un moment în care alianța OPEC+, din care face parte și Rusia, a decis să majoreze producția.

Între timp, Statele Unite intensifică presiunile asupra Indiei, principalul cumpărător de petrol rusesc pe mare, cerându-i să reducă achizițiile de țiței Urals. Rafinăriile de stat indiene au început deja să diversifice sursele de aprovizionare, reducând importurile din Rusia.

Pe fondul acestor mișcări din piața energetică, la Moscova au sosit miercuri emisari americani, între care și Steve Witkoff, pentru a relua negocierile de pace privind Ucraina. Inițiativa diplomatică vine înaintea termenului-limită impus de președintele american Donald Trump, care a avertizat că lipsa progreselor ar putea duce la impunerea unor noi sancțiuni economice asupra Rusiei.

Rafinăria Ryazan, care a procesat anul acesta 262.000 barili pe zi, aproximativ 5% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei și Novokuibyshevsk, cu 115.000 bpd, joacă un rol important în infrastructura energetică rusă. Suspendarea activității acestora reconfigurează temporar exporturile și ar putea influența piețele internaționale în perioada următoare.

