7.2 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăSportFotbalRusia limitează accesul la WhatsApp, invocând riscuri de terorism, crime și spionaj

Rusia limitează accesul la WhatsApp, invocând riscuri de terorism, crime și spionaj

SportFotbalȘtirile zilei
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
Avertisment serios pentru utilizatorii WhatsApp: o funcție ar putea compromite confidențialitatea mesajelor tale
Foto - Unsplash

Autoritățile ruse au restricționat accesul la WhatsApp pentru mulți utilizatori, avertizând că serviciul de mesagerie ar putea fi blocat la nivel național dacă nu se conformează reglementărilor locale. Măsura face parte dintr-un val mai larg de restricții asupra tehnologiei occidentale implementat de Moscova.

Rușii, mai atenți cu WhatsApp

Utilizatorii din Moscova și Sankt Petersburg au raportat săptămâna trecută probleme la trimiterea mesajelor, precum și încărcarea lentă a fotografiilor și videoclipurilor. Deși problemele s-au diminuat luni, unele întreruperi persistau.

Roskomnadzor, autoritatea de reglementare în comunicații din Rusia, a anunțat că a impus „măsuri restrictive” asupra WhatsApp, acuzând platforma că încalcă în mod repetat legislația rusă. Potrivit agenției, WhatsApp era folosit „pentru organizarea și desfășurarea de activități teroriste, recrutarea de infractori, precum și pentru fraudă și alte infracțiuni împotriva cetățenilor ruși.” Autoritatea a recomandat cetățenilor să utilizeze alternative locale și a reiterat posibilitatea unui blocaj total al serviciului.

Potrivit legislatorului Anton Gorelkin, acțiunea împotriva WhatsApp a fost declanșată parțial de scurgeri presupuse ale unor convorbiri diplomatice de nivel înalt, implicând consilierul lui Vladimir Putin, Yuri Ushakov, omul de afaceri american și trimisul lui Donald Trump, Steve Witkoff, și oficialul de investiții Kirill Dmitriev. Ushakov a declarat pentru Kommersant că unele conversații s-au desfășurat pe canale guvernamentale criptate, însă cele cu Dmitriev și Witkoff ar fi avut loc pe WhatsApp.

CITEȘTE ȘI – iOS 26.2 aduce funcții noi pentru șase aplicații iPhone: ce schimbări pregătește Apple

Gorelkin a susținut pe Telegram că incidentul demonstrează că proprietarii WhatsApp „nu doar că închid ochii” la activități ilegale, ci „participă activ” la acestea.

WhatsApp a răspuns printr-un comunicat scurt: „WhatsApp este privat, criptat end-to-end și respinge încercările guvernamentale de a încălca dreptul oamenilor la comunicare securizată, motiv pentru care Rusia încearcă să blocheze aplicația pentru peste 100 de milioane de utilizatori.”

Presiunea asupra WhatsApp s-a intensificat încă din august 2025, când Rusia a interzis apelurile vocale pe WhatsApp și Telegram, susținând că serviciile erau folosite de infractori cibernetici și sabotorii. La acel moment, WhatsApp a afirmat că măsura urmărește forțarea utilizatorilor către „servicii mai puțin sigure, pentru a permite supravegherea guvernamentală.”

Noile restricții vin pe fondul unei campanii mai largi a Rusiei de control al comunicațiilor digitale și limitare a utilizării tehnologiilor străine. În octombrie, autoritatea antitrust a cerut Apple să seteze un motor de căutare rus, precum Yandex sau Mail.ru, ca implicit pe dispozitivele vândute în țară. De asemenea, Rusia a blocat anul acesta accesul la Speedtest, instrument de testare a rețelelor, invocând riscuri pentru securitatea națională.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
Cele mai citite

Airbus lovește din nou în bursă, după descoperirea unei noi erori de fabricație

Economie Dana Macsim - 0
Conform Reuters, defecțiunea nu ar afecta avioane care se află deja în exploatare comercialăAcțiunile producătorului european Airbus au înregistrat luni un declin abrupt, de...

Hermannstadt intră în haos! Marius Măldărășanu pleacă, iar clubul negociază deja cu noul antrenor

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Marius Măldărășanu nu a mai făcut deplasarea cu echipa și își încheie mandatul la Sibiu.Hermannstadt trece printr-o schimbare majoră pe banca tehnică, după ce...

Pieţele europene intră în decembrie cu ezitări, pe fondul temerilor, privind dobânzile şi sectorul tech

Economie Dana Macsim - 0
Acţiunile producătorilor de armament au scăzut vizibil, în contextul evoluţiilor legate de negocierile, privind războiul din UcrainaAcţiunile listate pe marile burse europene au deschis...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.