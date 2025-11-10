Autoritățile ruse au început o campanie de recrutare de rezerviști pentru protejarea instalațiilor critice de infrastructură, potrivit publicației Kommersant.

Campania se desfășoară în mai multe regiuni ale Federației Ruse, iar formarea unităților specializate a început chiar înainte de intrarea în vigoare a noii legislații, semnate de președintele Vladimir Putin pe 4 noiembrie.

Conform sursei citate, acțiuni similare de recrutare se derulează deja în cel puțin 20 de regiuni, semn că Ministerul Apărării accelerează organizarea unei rețele teritoriale de apărare.

Primele detașamente, deja în pregătire

Kommersant notează că în Tatarstan, procesul de recrutare a început la sfârșitul lunii octombrie, iar primul detașament de rezerviști a intrat în antrenamente la începutul lunii noiembrie.

În regiunea Nijni Novgorod, autoritățile locale au selectat deja mai mulți candidați care urmează cursuri de instruire pentru protejarea infrastructurii energetice și industriale.

Deși noua lege nu limitează participarea rezerviștilor la propria regiune, Kommersant subliniază că această restricție teritorială este totuși prevăzută în contractul standard semnat de militari la intrarea în unitățile BARS (Rezerva de mobilizare a armatei ruse).

Ce prevede noua lege

Legea semnată de președintele rus pe 4 noiembrie permite desfășurarea rezerviștilor în misiuni și în timp de pace, nu doar în context militar.

Documentul prevede că Ministerul Apărării poate trimite rezerviști la „sesiuni speciale” de instruire, cu scopul de a asigura protecția instalațiilor critice și a altor infrastructuri vitale.

Rezerva de mobilizare a Forțelor Armate este alcătuită din foști soldați contractuali sau cetățeni care semnează voluntar un contract pentru a servi în rezervă. Aceste trupe au rolul de a interveni rapid în situații care vizează securitatea națională sau stabilitatea infrastructurii strategice.

