„Rusia încearcă să preia controlul asupra Moldovei la votul decisiv”, spune Maia Sandu

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat marți în fața parlamentarilor europeni că Rusia desfășoară o „interferență nelimitată” pentru a-și trage țara înapoi sub influența sa în contextul alegerilor parlamentare cruciale din această lună, scrie AFP.

Pe 28 septembrie 2025, Moldova va organiza cea mai importantă alegere din istoria sa, a spus Sandu în cadrul unui discurs susținut la Parlamentul European din Strasbourg.

Astăzi ne confruntăm cu un război hibrid nelimitat, la o scară nemaiîntâlnită de la invazia completă a Ucrainei — obiectivul Kremlinului este clar: să captureze Moldova prin vot, să o folosească împotriva Ucrainei și să transforme țara noastră într-o platformă de lansare pentru atacuri hibride în Uniunea Europeană, a continuat ea.

Maia Sandu și aliații săi europeni au acuzat în mod repetat Moscova că încearcă să destabilizeze fosta republică sovietică, cu o populație de 2,6 milioane de locuitori, situată între Ucraina devastată de război și România, membră a UE și NATO.

Critică vocală a Rusiei, în special de la începutul invaziei din 2022, Sandu a condus Moldova către negocieri oficiale de aderare la Uniunea Europeană, demarate în iunie 2024.

Drumul nostru european nu este doar o chestiune de valori, ci o chestiune de supraviețuire, și tocmai pentru că am avansat considerabil pe acest traseu, Rusia și-a dezlănțuit arsenalul de atacuri hibride împotriva noastră. Câmpul de luptă sunt alegerile noastre, a subliniat președinta.

Sandu a detaliat mai multe tactici presupus rusești, de la finanțări ilicite prin criptomonede, campanii de dezinformare pe rețelele sociale, până la cumpărarea directă a voturilor.

Moldova nu este singură în protejarea democrației sale. Uniunea Europeană ne-a sprijinit financiar, tehnic și politic, și suntem profund recunoscători, a adăugat ea.

Înaintea alegerilor, UE și-a arătat sprijinul pentru Moldova, liderii Germaniei, Franței și Poloniei efectuând o vizită simbolică comună luna trecută.

