Rusia susține că a încercuit orașele Pokrovsk și Kupiansk, puncte-cheie în estul Ucrainei, și le-a transmis trupelor ucrainene că nu au nicio șansă de supraviețuire dacă nu se predau, relatează Reuters.

Rusia încearcă încă din 2024 să cucerească Pokrovsk, denumit de propagandiștii ruși „poarta de intrare în Donețk”.

Capturarea orașului ar deschide calea spre controlul total al regiunii Donbas, din care Ucraina mai deține aproximativ 10% din teritoriu, adică în jur de 5.000 km pătrați.

Schimbându-și strategia, forțele ruse au renunțat la atacurile frontale și folosesc acum o tactică de „mişcări de cleşte”, menită să încercuiască unitățile ucrainene.

Potrivit surselor militare, unități mici, foarte mobile și drone de atac perturbă aprovizionarea armatei ucrainene și creează haos în spatele liniilor de apărare.

Strategie a dus la formarea unei „zone gri”, în care niciuna dintre părți nu deține control deplin. Bloggerii militari ruși o descriu drept o regiune extrem de dificil de apărat pentru Kiev.

Moscova contestă declarațiile lui Zelenski

Hărțile recente arată că forțele ruse se află la doar câțiva kilometri de încercuirea completă a Pokrovskului, iar în Kupiansk, rușii controlează deja zone importante și avansează pe drumul principal către oraș.

Ministerul rus al Apărării a contrazis ferm afirmațiile președintelui Volodimir Zelenski, care a declarat luni că forțele ucrainene luptă împotriva unui grup restrâns de aproximativ 60 de soldați ruși în Kupiansk. Moscova susține, dimpotrivă, că unitățile ucrainene sunt prinse în „cazane” și că situația lor se degradează rapid.

Potrivit ministerului rus, trupele ucrainene nu mai au „nicio șansă de a se salva, în afară de predarea voluntară”.

Rusia controlează aproape o cincime din Ucraina

La aproape patru ani de la declanșarea invaziei, Rusia pretinde că deține peste 19% din teritoriul ucrainean, echivalentul a 116.000 km pătrați. În același timp, estimările pro-ucrainene arată că, doar în 2025, Moscova a câștigat peste 3.400 km pătrați de teritoriu.

Ofensiva actuală se concentrează nu doar pe Donbas, ci și pe regiunile Harkov și Dnipropetrovsk.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.