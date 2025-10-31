Rusia a început să folosească în ultimele luni în Ucraina racheta de croazieră 9M729, un model dezvoltat în secret și considerat responsabil pentru prăbușirea Tratatului privind Forțele Nucleare cu Rază Intermediară (INF), potrivit unei investigații publicate de Reuters.

Comentariile făcute de Andrii Sîbiha, oficial ucrainean de rang înalt, reprezintă prima confirmare oficială a utilizării acestei arme în conflict.

Potrivit Reuters, racheta 9M729 a fost motivul pentru care, în 2019, președinte american Donald Trump a decis retragerea Statelor Unite din Tratatul INF – un pact istoric de control al armelor nucleare.

Washingtonul a acuzat Moscova că racheta încalcă termenii acordului, putând zbura mult peste limita de 500 km stabilită de tratat. Rusia a negat constant aceste acuzații.

Conform Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington, racheta 9M729 are o rază de acțiune estimată la 2.500 km și poate transporta atât ogive convenționale, cât și nucleare.

O sursă militară citată de Reuters a precizat că o rachetă de acest tip, lansată de Rusia pe 5 octombrie, a parcurs peste 1.200 km până la impactul în Ucraina.

Confirmarea Kievului: 23 de atacuri cu 9M729 din august până acum

Un oficial ucrainean a declarat pentru Reuters că Rusia a folosit racheta 9M729 de cel puțin 23 de ori din luna august 2025, iar alte două lansări au fost înregistrate în 2022.

„Utilizarea de către Rusia în ultimele luni a rachetei 9M729, interzisă de INF, împotriva Ucrainei demonstrează lipsa de respect a preşedintelui Vladimir Putin faţă de Statele Unite şi faţă de eforturile diplomatice ale preşedintelui Trump de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat Sîbiha pentru Reuters.

Apelul Kievului către SUA: rachete Tomahawk pentru descurajarea Moscovei

Oficialul ucrainean a subliniat că Ucraina a sprijinit propunerile de pace ale lui Donald Trump, dar consideră că doar presiunea militară și diplomatică maximă asupra Rusiei poate forța Kremlinul să oprească războiul.

Pentru a-și consolida capacitatea defensivă, Kievul a cerut SUA să-i furnizeze rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune – arme neinterzise de Tratatul INF, deoarece pot fi lansate doar de pe mare.

Moscova a reacționat, avertizând că un astfel de pas ar reprezenta „o escaladare periculoasă”.

Analiști: un semnal amenințător pentru Europa

Specialiștii militari occidentali consideră că utilizarea rachetei 9M729 este un mesaj strategic transmis de Moscova Occidentului, în contextul în care Trump încearcă să relanseze eforturile de pace.

„Cred că Putin încearcă să intensifice presiunea în cadrul negocierilor cu Ucraina”, a explicat William Alberque, cercetător senior la think tank-ul Pacific Forum, adăugând că racheta 9M729 a fost proiectată pentru a lovi ţinte din Europa.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.