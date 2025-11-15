Serviciile de informații ucrainene susțin că Rusia a dezvoltat noi modificări ale bombelor aeriene ghidate, care pot atinge o rază de acțiune de până la 400 km, extinzând semnificativ aria potențialelor ținte din Ucraina.

Vadym Skibitskyi, șeful adjunct al Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina (DIU), a declarat pentru Reuters că producția în serie a modelelor cu rază de acțiune de 200 km a început deja.

Potrivit lui Skibitskyi, Rusia intenționează să fabrice aproximativ 500 de bombe cu rază de 200 km până la sfârșitul anului, în timp ce versiunile cu autonomie de 400 km sunt încă în dezvoltare. În 2025, Moscova plănuiește să ajungă la 120.000 de bombe aeriene ghidate, inclusiv variante modernizate ale munițiilor standard.

Oficialul ucrainean afirmă că armata rusă lansează 200 – 250 de astfel de bombe pe zi, o creștere față de media de 170 înregistrată în octombrie, conform datelor Ukrainska Pravda.

Arme mai ieftine, dar extrem de distructive

Noile bombe sunt echipate cu aripi și, în unele cazuri, cu motoare care le permit să parcurgă distanțe mult mai mari decât vechile modele, ale căror performanțe se limitau la aproximativ 90 km.

Chiar dacă sunt mai accesibile decât rachetele, acestea transportă sute de kilograme de explozivi, suficient pentru a distruge clădiri și fortificații.

Aceste muniții au fost deja folosite pe scară largă împotriva orașelor Harkov și Herson, iar în octombrie au fost raportate lovituri și în regiunile Mykolaiv, Poltava și Odesa, confirmând creșterea razei de acțiune.

