Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu publicat miercuri că pacea cu Ucraina ar putea fi posibilă doar dacă regiunile ocupate de Rusia vor fi recunoscute internațional ca parte a teritoriului rus.

„Pentru ca pacea să fie durabilă, noile realităţi teritoriale care au apărut (…) trebuie să fie recunoscute şi oficializate conform legii internaţionale”, a afirmat Lavrov pe site-ul Ministerului rus de Externe.

Kremlinul cere Kievului să cedeze cele patru regiuni revendicate în septembrie 2022 – Donețk, Lugans, Herson și Zaporojie – precum și Crimeea, anexată în 2014, și să renunțe la intenția de a adera la NATO.

Replica Ucrainei

Șeful diplomației ucrainene, Andrii Sîbiga, a răspuns imediat, catalogând cerințele drept „o nouă serie de ultimatumuri vechi”. El a subliniat că Rusia nu dă semne de disponibilitate pentru negocieri reale și a cerut intensificarea sancțiunilor:

„Asta arată că apetitul agresorului nu face decât să crească atunci când nu este supus unor presiuni şi forţei. Este mai degrabă timpul să lovim maşina rusă de război cu noi sancţiuni dure”.

Pozițiile divergente

Ucraina insistă ca Rusia să își retragă trupele de pe întreg teritoriul ocupat, care reprezintă în prezent circa 20% din suprafața țării.

În schimb, Moscova ar accepta înghețarea frontului în sudul Ucrainei, conform unor informații transmise recent de Turcia, stat care a găzduit mai multe runde de negocieri între cele două părți.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.