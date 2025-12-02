Președintele rus Vladimir Putin a efectuat duminică o vizită la un centru de comandă al armatei, unde a primit informări de la conducerea militară privind situația de pe front.

Potrivit Kremlinului, liderului de la Moscova i s-a raportat capturarea orașelor ucrainene Pokrovsk și Vovceansk.

Anunțul a fost făcut luni de purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, citat de Reuters.

Dmitri Peskov a precizat, conform agenției TASS, că șeful Statului Major, Valeri Gherasimov, „a raportat comandantului șef despre eliberarea oraşelor Pokrovsk (cunoscut ca Krasnoarmâisk în Rusia, în regiunea Doneţk) şi Vovceansk din regiunea Harkov, precum şi rezultatele altor acţiuni ofensive ale trupelor în alte sectoare”.

Totuși, oficialii ucraineni nu au confirmat pierderea vreunuia dintre aceste orașe, notează Reuters.

Putin numește avansul o victorie importantă

Într-un videoclip publicat luni seară de Kremlin, Vladimir Putin a salutat ceea ce comandanții săi au prezentat drept controlul complet asupra Pokrovsk, considerând evoluția un progres major în cadrul operațiunilor militare.

„Vreau să vă mulţumesc. Este o direcţie importantă. Cu toţii înţelegem cât de importantă este”, a declarat Putin, îmbrăcat în uniformă militară, în timp ce asculta rapoartele comandanților.

El a adăugat: „Acest lucru va asigura soluţii pentru sarcinile pe care le-am stabilit iniţial la începutul operaţiunii militare speciale”.

Kremlinul susține lipsa reacției ucrainene

Președintele rus a afirmat că armata ucraineană nu a reușit să răspundă avansului trupelor ruse, menționând și înaintarea în regiunea Zaporojie.

Totodată, Putin a vorbit despre „tragedia poporului ucrainean”, referindu-se la pierderile suferite de forțele Kievului, potrivit relatării Agerpres.

