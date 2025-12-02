7.4 C
Criza din Ucraina

Rusia anunță noi cuceriri în Ucraina. Putin, informat personal despre situația de pe front

Criza din UcrainaȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
Putin summit ruso arab
Foto - Arhivă

Președintele rus Vladimir Putin a efectuat duminică o vizită la un centru de comandă al armatei, unde a primit informări de la conducerea militară privind situația de pe front.

Potrivit Kremlinului, liderului de la Moscova i s-a raportat capturarea orașelor ucrainene Pokrovsk și Vovceansk.

Anunțul a fost făcut luni de purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, citat de Reuters.

Dmitri Peskov a precizat, conform agenției TASS, că șeful Statului Major, Valeri Gherasimov, „a raportat comandantului șef despre eliberarea oraşelor Pokrovsk (cunoscut ca Krasnoarmâisk în Rusia, în regiunea Doneţk) şi Vovceansk din regiunea Harkov, precum şi rezultatele altor acţiuni ofensive ale trupelor în alte sectoare”.

Totuși, oficialii ucraineni nu au confirmat pierderea vreunuia dintre aceste orașe, notează Reuters.

Putin numește avansul o victorie importantă

Într-un videoclip publicat luni seară de Kremlin, Vladimir Putin a salutat ceea ce comandanții săi au prezentat drept controlul complet asupra Pokrovsk, considerând evoluția un progres major în cadrul operațiunilor militare.

„Vreau să vă mulţumesc. Este o direcţie importantă. Cu toţii înţelegem cât de importantă este”, a declarat Putin, îmbrăcat în uniformă militară, în timp ce asculta rapoartele comandanților.

El a adăugat: „Acest lucru va asigura soluţii pentru sarcinile pe care le-am stabilit iniţial la începutul operaţiunii militare speciale”.

Kremlinul susține lipsa reacției ucrainene

Președintele rus a afirmat că armata ucraineană nu a reușit să răspundă avansului trupelor ruse, menționând și înaintarea în regiunea Zaporojie.

Totodată, Putin a vorbit despre „tragedia poporului ucrainean”, referindu-se la pierderile suferite de forțele Kievului, potrivit relatării Agerpres.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Pe aceeași temă

