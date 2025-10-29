Trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat, în cadrul unei conferințe pentru investiții organizate în Arabia Saudită, că războiul din Ucraina ar putea lua sfârșit într-un interval de un an, potrivit Reuters.

Întrebat dacă pacea în Ucraina este posibilă într-un astfel de termen, Dmitriev a răspuns direct: „Cred că da”.

Declarația vine pe fondul intensificării contactelor diplomatice dintre Moscova și Washington, dar și în contextul amânării summitului programat între Donald Trump și Vladimir Putin.

Întâlniri cu oficiali americani înaintea declarației

Kirill Dmitriev a făcut această afirmație după o serie de întâlniri cu reprezentanți ai administrației americane din jurul președintelui Donald Trump, care au avut loc în Statele Unite, la finalul săptămânii trecute

„Suntem siguri că suntem pe drumul spre pace şi, în calitate de pacificatori, trebuie să facem acest lucru posibil”, a spus Dmitriev, care ocupă și funcția de director general al Fondului rus de Investiţii Directe.

Oficialul rus a subliniat că există progrese în direcția unei soluționări diplomatice a conflictului, confirmând astfel că discuțiile bilaterale dintre Moscova și Washington se intensifică.

Rusia, SUA și Arabia Saudită — parteneriat strategic în energie și securitate

În cadrul aceleiași conferințe, Dmitriev a elogiat cooperarea internațională dintre Rusia, Statele Unite și Arabia Saudită, țări pe care le-a descris drept „cele mai mari deţinătoare de resurse naturale din lume”.

El a susținut că această colaborare are potențialul de a face lumea „mai sigură” și a avertizat asupra riscurilor extinderii conflictului din Ucraina.

„Oamenii sunt concentraţi în acest moment pe conflictul regional care există în jurul Rusiei, dar noi nu vrem ca acesta să se transforme într-un conflict mai mare. Şi pentru asta trebuie să facem mai bine decât am făcut până acum, nu mai rău”, a comentat Dmitriev.

Speranțe pentru o soluție diplomatică

Deși tensiunile internaționale rămân ridicate, oficialul rus a reiterat că Moscova și Washingtonul sunt aproape de o „soluţionare diplomatică” a războiului din Ucraina.

