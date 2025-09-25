Rusia, acuzată de UE că se amestecă masiv în alegerile din Moldova

Uniunea Europeană a transmis joi că Moldova se confruntă cu „o campanie fără precedent de dezinformare” orchestrată de Rusia înainte de alegerile parlamentare decisive, menite să testeze parcursul pro-european al țării, scrie AFP.

Rusia intervine în alegerile din Moldova

Nu este pentru prima dată când Rusia folosește tacticile clasice de manipulare și dezinformare, dar acum recurg la mult mai mult. Aceștia interferează profund în procesul electoral, a declarat Anitta Hipper, purtătoare de cuvânt pentru afaceri externe a UE.

Premierul pro-UE al Moldovei, Maia Sandu, al cărei partid conduce la limită în sondaje, a avertizat că Kremlinul încearcă să cumpere voturi, să provoace tulburări și să desfășoare o campanie masivă de dezinformare online.

Moldova, așezată între Ucraina — care în prezent se apără de invazia Rusiei — și România, membră a UE, a fost mult timp împărțită între apropierile de Bruxelles și menținerea relațiilor sovietice cu Moscova, de la care și-a câștigat independența în 1991.

În contextul alegerilor, Uniunea Europeană și-a exprimat sprijinul pentru liderii moldoveni, cu vizite simbolice ale șefilor de stat din Germania, Franța și Polonia, menite să întărească parcursul pro-european al țării.

