Rusia a predat joi Ucrainei 1.000 de cadavre prezentate ca fiind ale unor militari ucraineni uciși în luptă, a anunțat administrația ucraineană responsabilă de prizonierii de război, relatează AFP, potrivit News.Am.

‘Operațiunile de repatriere au avut loc astăzi (joi)’ și se referă la ‘1.000 de cadavre’, a subliniat administrația pe Telegram, salutând ajutorul oferit de Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR).

Identificarea rămășițelor va fi efectuată de medici legiști și de anchetatori, sub autoritatea sistemului judiciar ucrainean.

La mijlocul lunii septembrie, Ucraina a anunțat recuperarea a o mie de cadavre, la fel ca în iulie și august, un semn al intensificării luptelor în jurul liniei frontului din estul țării.

Negocierile dintre Rusia și Ucraina au dus doar la schimburi de prizonieri

În plus, la începutul lunii octombrie, Moscova și Kievul au făcut schimb de 185 de prizonieri de război de fiecare parte.

Schimbul de prizonieri de război și de rămășițe ale militarilor este singurul rezultat al negocierilor dintre cele două părți aflate în război, la mai bine de trei ani și jumătate de la lansarea invaziei ruse în Ucraina.

În februarie anul trecut, președintele Volodimir Zelenski a declarat pentru un post de televiziune american că peste 46.000 de militari ucraineni au fost uciși în acest război, în timp ce alți ‘zeci de mii’ sunt considerați dispăruți sau sunt ținuți prizonieri de inamic.

BBC și agenția media independentă Mediazona au afirmat, pe baza datelor publice, că peste 135.000 de militari ruși au fost uciși în trei ani și jumătate de război, estimând în același timp că numărul real este probabil mai mare.

