Opt bărbați acuzați că au contribuit la organizarea atacului asupra podului de peste strâmtoarea Kerci din 2022, au fost condamnați la închisoare pe viață de către o instanță militară, notează Reuters.

Atacul a avut loc în octombrie 2022, când o explozie puternică a distrus parțial podul de 19 kilometri ce face legătura dintre Rusia continentală și Crimeea anexată.

Camionul încărcat cu explozibili a detonat pe carosabil, ucigând șoferul și alte patru persoane aflate în apropiere, iar o secțiune a podului s-a prăbușit.

Serviciile de informații ucrainene nu și-au asumat responsabilitatea pentru operațiune. În 2023 Vasyl Malyuk, directorul SBU a descris operațiunea și modul în care explozibilul ar fi fost ascuns în cilindri metalici introduși în rulouri mari de folie de plastic. Acesta a precizat că unele persoane implicate în transport nu ar fi știut ce conține transportul.

Cu toate acestea, procurorii ruși au acuzat opt bărbați că au făcut parte dintr-un „grup organizat” care a sprijinit atentatul.

Toți au negat acuzațiile, susținând în cadrul procesului că nu cunoșteau natura transportului și că au cooperat cu anchetatorii, trecând inclusiv prin teste poligraf.

