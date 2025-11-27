5.5 C
București
vineri, 28 noiembrie 2025
caută...
AcasăInternaționalRusia a condamnat la închisoare pe viață opt bărbați acuzați de distrugerea...

Rusia a condamnat la închisoare pe viață opt bărbați acuzați de distrugerea parțială a podului de peste strâmtoarea Kerci

InternaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Catalin Serban
de Catalin Serban
pod kerci
Foto Facebook Liber TV, 8 octombrie 2022, Liber TV

Opt bărbați acuzați că au contribuit la organizarea atacului asupra podului de peste strâmtoarea Kerci din 2022, au fost condamnați la închisoare pe viață de către o instanță militară, notează Reuters.

Atacul a avut loc în octombrie 2022, când o explozie puternică a distrus parțial podul de 19 kilometri ce face legătura dintre Rusia continentală și Crimeea anexată.

Camionul încărcat cu explozibili a detonat pe carosabil, ucigând șoferul și alte patru persoane aflate în apropiere, iar o secțiune a podului s-a prăbușit.

Serviciile de informații ucrainene nu și-au asumat responsabilitatea pentru operațiune. În 2023 Vasyl Malyuk, directorul SBU a descris operațiunea și modul în care explozibilul ar fi fost ascuns în cilindri metalici introduși în rulouri mari de folie de plastic. Acesta a precizat că unele persoane implicate în transport nu ar fi știut ce conține transportul.

Cu toate acestea, procurorii ruși au acuzat opt bărbați că au făcut parte dintr-un „grup organizat” care a sprijinit atentatul.

Toți au negat acuzațiile, susținând în cadrul procesului că nu cunoșteau natura transportului și că au cooperat cu anchetatorii, trecând inclusiv prin teste poligraf.

Urmărește România Liberă pe  Twitter, Facebook și Google News!

Catalin Serban
Catalin Serban
Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
Cele mai citite

MAI avertizează: Nu folosiți drone în minivacanța de 1 Decembrie

Social Narcis Rosioru - 0
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) recomandă cetățenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanței dedicate Zilei Naționale.Potrivit MAI, excepție fac doar cei care dețin autorizațiile...

Pariul de 53 de miliarde de dolari al Alibaba pe AI se confruntă cu realități dure

Știrile zilei Alexandru Stancu - 0
Alibaba a raportat un trimestru mixt care pune investitorii în dificultate, pe fondul unui contrast evident între performanța diviziei sale de cloud și presiunile...

Presa internațională, după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Cu două zile înainte de a prezenta CE programul SAFE”

Politică Alexandru Stancu - 0
Ministrul Apărării din România, Ionuț Moșteanu, și-a înaintat vineri demisia, după ce au ieșit la iveală informații false în CV-ul său oficial, marcând al...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.