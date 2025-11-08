Rusia a lansat 450 de drone și 45 de rachete asupra sectorului energetic și altor infrastructuri ale Ucrainei în atacurile din noaptea de vineri spre sâmbătă, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters și EFE.

Președintele ucrainean și-a reiterat apelul către aliații Kievului de a impune sancțiuni mai severe împotriva sectorului energetic rus.

‘Rusia a lansat peste 450 de drone de atac și 45 de rachete de diferite tipuri împotriva Ucrainei. Iar țintele teroriștilor rămân aceleași: viața civilă, clădirile rezidențiale, sectorul nostru energetic și infrastructura’, a declarat Zelenski pe contul său de Facebook.

‘Sunt necesare sancțiuni pentru a priva Rusia de mijloace pentru continuarea războiului pe care l-a început și pe care îl prelungește. Apreciem toate măsurile pe care le-au luat deja partenerii noștri, dar atacurile rusești demonstrează că presiunea trebuie să fie intensificată’, a adăugat el.

Mai precis, Zelenski a cerut o decizie europeană de a dedica activele rusești înghețate apărării Ucrainei și de a intensifica sancțiunile asupra sectorului energetic rusesc.

‘Trebuie să existe o decizie europeană cu privire la activele rusești înghețate, sancțiuni suplimentare și sprijin pentru consolidarea apărării Ucrainei. Iar pentru fiecare atac al Moscovei asupra infrastructurii energetice ucrainene – menit să afecteze populația civilă înainte de venirea iernii – trebuie să existe o reacție sub forma unor sancțiuni care să vizeze întreaga industrie energetică rusă, fără excepții’, a subliniat Volodimir Zelenski.

Zelenski cere creșterea presiunii asupra Rusiei de către statele occidentale

El a evocat că energia nucleară rusă nu este încă supusă sancțiunilor și a solicitat exercitarea unei presiuni mai mari asupra comerțului cu petrol și gaze.

‘Așteptăm decizii importante din partea SUA, a Europei și G7. Mulțumim tuturor celor care sunt dispuși să ajute și să acționeze pentru a proteja vieți’, a afirmat în încheierea mesajului său președintele ucrainean.

O persoană a fost ucisă într-un atac rusesc cu drone în regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei, au declarat vineri seara autoritățile ucrainene.

O dronă a lovit o mașină între satele Zelenîi Hai și Huliaipole, a precizat guvernatorul Ivan Fedorov. Bărbatul în vârstă de 69 de ani a murit, iar o femeie de 67 de ani a fost rănită.

Moscova și-a continuat atacurile și în regiunea Odesa (sud) asupra unor importante instalații de aprovizionare ucrainene. O instalație de infrastructură energetică a fost avariată, a declarat în cursul nopții guvernatorul Oleh Kiper pe Telegram, conform dpa.

De cealaltă parte, Ministerul rus al Apărării a transmis că antiaeriana Rusiei a doborât noaptea trecută și în această dimineață 81 de drone ucrainene cu aripi fixe în zece regiuni rusești și în Crimeea (anexată).

În primul său comunicat din cursul dimineții de sâmbătă, ministerul transmite că noaptea trecută au fost doborâte 78 de drone, dintre care 36 pe teritoriul regiunii Rostov, învecinată cu Ucraina. Au fost atacate și alte regiuni de frontieră, precum Briansk și Kursk, unde au fost doborâte zece și, respectiv, nouă aparate fără pilot. Potrivit comandamentului militar rus, cinci drone ucrainene au fost doborâte deasupra teritoriului peninsulei Crimeea (anexată de Moscova în 2014).

Atacurile aeriene din timpul nopții de vineri spre sâmbătă au atins și regiuni mai îndepărtate de granița ucraineană, precum Volgograd, Saratov, Smolensk, unde au fost interceptate în total 14 drone, conform aceluiași minister.

Într-un al doilea comunicat, Ministerul Apărării rus a informat că în primele ore ale dimineții au fost doborâte alte trei drone ucrainene, una dintre ele în apropierea Moscovei.

Separat, guvernatorul regiunii Vologda, Gheorghi Filimonov, a declarat că trei drone ucrainene au lovit o substație electrică în această regiune din nordul Rusiei.

În prezent, sunt evaluate pagubele suferite de substație, dar alimentarea cu energie electrică în regiune, situată la nord de Moscova și la aproximativ 1.900 km de Ucraina, continuă fără întrerupere, a declarat Filimonov într-o postare pe Telegram.

Principalul obiectiv al atacurilor ucrainene cu drone asupra teritoriului Rusiei îl constituie infrastructurile energetice ale acesteia.

Astfel, Ucraina urmărește să îngreuneze aprovizionarea cu combustibil a armatei ruse, pe de o parte, iar, pe de altă parte, să reducă capacitățile acesteia de export de țiței și derivate, una dintre principalele surse de valută ale Rusiei.

