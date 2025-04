Rusescu nu crede în mutarea lui Musi la rivala Dinamo!

Raul Rusescu este convins că Alexandru Musi nu va fi cedat de FCSB la Dinamo, în ciuda interesului manifestat de „câini”

Subiectul transferului lui Alexandru Musi de la FCSB la Dinamo a reaprins discuțiile despre rivalitatea istorică dintre cele două cluburi și despre cât de realist este un asemenea scenariu. În ciuda interesului manifestat de conducerea dinamovistă, în frunte cu administratorul special Andrei Nicolescu, și a ofertei de 300.000 de euro, Gigi Becali a respins categoric ideea de a-și ceda jucătorul la marea rivală.

Alexandru Musi, în vârstă de 20 de ani, are în acest sezon 31 de meciuri în toate competițiile, cu 3 goluri și o pasă decisivă, dar nu este considerat un om de bază în echipa pregătită de Elias Charalambous. Totuși, oficialii roș-albaștrilor par dispuși să-i mai acorde timp să se dezvolte, fără a lua în calcul o cedare în „Ștefan cel Mare”.

Rusescu: „FCSB nu-l dă niciodată pe Musi la Dinamo”

Raul Rusescu, fost atacant al FCSB, nu dă nicio șansă acestei mutări. Prezent în studioul GSP Live, fostul internațional român a analizat situația tânărului jucător și a exclus complet un transfer la Dinamo.

„Nu văd transferul ăsta al lui Musi de la FCSB la Dinamo. Oamenii așteaptă de la Musi anumite lucruri și încă are timp să le arate. Nu îl dă FCSB, nu cred că se va întâmpla asta”, a declarat Rusescu.

„Încă e jucător de regulă, va fi jucător de regulă în următorii doi ani, nu are cum să-l dea FCSB la Dinamo, niciodată! Repet, nu-l văd pe Musi la Dinamo. Pentru mine ar fi o surpriză ca acest transfer să se materializeze”, a completat fostul atacant al roș-albaștrilor.

Discuțiile despre acest posibil transfer au fost alimentate de nevoia urgentă a lui Dinamo de a-și întări lotul pentru sezonul viitor. Gabi Torje, fost internațional și jucător în „Groapă”, a atras atenția asupra necesității unui lot mai echilibrat valoric.

„Cei de la Dinamo știu de ce jucători au nevoie, ei sunt cei care aleg, care investesc și care fac proiectul pentru sezonul viitor. Chiar dacă e puternică, în momentul în care se fac schimbările, Dinamo scade puțin”, a explicat Torje.

„O echipă puternică se formează în momentul în care este concurență în echipă. Eu, știind că am unul bun pe post cu mine, mă antrenez mult mai bine. Dacă am unul sub valoarea mea, știu că voi juca titular și intervine delăsarea”, a adăugat fostul căpitan dinamovist.

În prezent, Alexandru Musi are o cotă de piață estimată la 800.000 de euro, potrivit Transfermarkt, dar Gigi Becali consideră suma oferită de Dinamo mult sub așteptări și, mai mult, inacceptabilă din punct de vedere al orgoliului sportiv.

