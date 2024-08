Fred Trump III, nepotul fostului președinte Donald Trump, a anunțat că își va oferi votul candidatei democrate Kamala Harris la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024.

Fred Trump III spune că o va vota pe Kamala Harris pentru că reprezintă singura soluția pentru ca țara să rămână unită.

„Am ales să o sprijin pe Kamala Harris deoarece situația actuală a devenit intolerabilă. Sunt ferm convins că libertățile noastre sunt amenințate, iar Kamala Harris este singura capabilă să prevină dezbinarea și declinul democrației noastre,” a declarat Fred Trump III pentru CNN, conform News.ro.

Nepotul fostului președinte a scris o carte axată pe familia Trump

În timpul promovării noii sale cărți, „All in the Family: The Trumps and How We Got This Way” („Totul în familie: Familia Trump și cum am ajuns aici”), publicată marți, 30 iulie, în Statele Unite, Fred Trump III, în vârstă de 61 de ani, a mărturisit pentru ABC News că uneori „tresare” când îl vede pe unchiul său, care este în plină campanie electorală.

Fiecare familie are un unchi nebun. Unchiul meu Donald este complet nebun și a lăsat o amprentă puternică asupra istoriei familiei, a afirmat el.

În carte, fiul fratelui mai mare al fostului președinte îl acuză pe acesta că a făcut remarci rasiste și că i-a sugerat „să-și lase fiul cu handicap să moară”.

Echipa de campanie a lui Donald Trump a negat imediat aceste acuzații.