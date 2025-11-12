Rubiales, condamnat pentru agresiune sexuală, susține că totul a fost o înscenare politică

Fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal (RFEF), Luis Rubiales, condamnat pentru agresiune sexuală asupra fotbalistei Jenni Hermoso, a declarat marți seara că este nevinovat și că a fost victima unei „conspirații de extremă stângă”, notează AFP.

Rubiales, amendat cu 10.800 de euro pentru că a sărutat-o forțat pe jucătoare în timpul ceremoniei de premiere după câștigarea Cupei Mondiale feminine de către Spania, la Sydney, în august 2023, a spus în cadrul emisiunii El Chiringuito că sărutul a fost „consensual”.

Ca președinte, ar fi trebuit să mă comport mai rece, mai instituțional. Dar nu, nu îmi cer scuze față de Jenni Hermoso, pentru că am întrebat-o dacă o pot săruta, iar ea a spus ‘bine’, a declarat Rubiales.

Avocatul acestuia a anunțat în iunie că va contesta condamnarea la Curtea Supremă, după ce o instanță de apel a confirmat amenda.

În vârstă de 48 de ani, Rubiales a scris o carte intitulată „Killing Rubiales”, în care afirmă că a fost victima unei „execuții publice”. El susține că a fost ținta unei „mișcări bruște de extremă stângă” care ar fi creat „o realitate paralelă” pentru a profita politic de acest caz, afirmând că scandalul a fost o „cortină de fum” menită să-l protejeze pe premierul Pedro Sánchez.

Codul penal spaniol prevede că un sărut neconsensual poate fi considerat agresiune sexuală, o categorie juridică ce include toate formele de violență sexuală.

Incidentul a provocat o furtună globală, forțându-l pe Rubiales să demisioneze, iar FIFA l-a suspendat pentru trei ani din orice activitate legată de fotbal. Cazul a zdruncinat profund federația și a transformat-o pe Jenni Hermoso, cea mai bună marcatoare din istoria naționalei feminine, într-un simbol al luptei împotriva sexismului și culturii macho din sport.

Rubiales este, de asemenea, implicat într-o anchetă privind presupuse nereguli financiare de milioane de euro, legate de mutarea Supercupei Spaniei în Arabia Saudită, tranzacție care ar fi implicat o companie deținută de fostul fotbalist Gerard Piqué.

Nu am luat niciodată comisioane, dimpotrivă, am împiedicat astfel de practici în cadrul RFEF, a mai spus Rubiales.

