Șoferii vor plăti mai mult pentru circulația pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi începând cu 1 septembrie.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat majorări semnificative ale tarifelor pentru rovinietă, în baza Legii 141/2025.

Potrivit noilor tarife, creșterile variază între 40% și 82%. Cele mai mari majorări sunt înregistrate pentru rovinietele de scurtă și medie durată:

rovinieta de 10 zile crește de la 3,3 euro la 6 euro (+82%);

rovinieta de 30 de zile urcă de la 5,3 euro la 9,5 euro (+79%);

rovinieta de 60 de zile ajunge de la 8,4 euro la 15 euro (+78%).

Rovinieta anuală, cea mai folosită de șoferii români, va costa 50 de euro, față de 28 de euro anterior, ceea ce înseamnă o creștere de 78%. Singura scumpire mai redusă este la rovinieta de o zi, care urcă de la 2,5 euro la 3,5 euro (+40%).

Amenzi duble pentru lipsa rovinietei

CNAIR anunță și sancțiuni mai dure pentru cei care circulă fără rovinietă.

Valoarea minimă a amenzii va crește de la 250 la 500 de lei, iar cea maximă de la 500 la 1.000 de lei.

Contextul majorării

Scumpirile vor afecta atât bugetele familiale, cât și companiile de transport. O firmă cu 10 autoturisme va plăti cu 220 de euro mai mult pe an pentru roviniete, adică un cost total de 500 de euro, față de 280 de euro până acum.

Totuși, CNAIR precizează că rovinietele cumpărate înainte de 1 septembrie rămân valabile până la expirare, oferind șoferilor posibilitatea de a evita temporar noile tarife.

Autoritățile justifică scumpirile prin necesitatea finanțării proiectelor de infrastructură rutieră.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.