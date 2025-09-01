Pe lângă scumpiri, aproape se dublează și sancțiunile pentru cei care circulă fără rovinietă valabilă

De la începutul lunii septembrie 2025, șoferii care circulă pe drumurile naționale, autostrăzi și drumuri expres vor plăti mai mult pentru rovinietă. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că noile tarife aduc majorări cuprinse între 1 și 22 de euro pentru autoturisme, în funcție de perioada de valabilitate a taxei.

Astfel, rovinieta de o zi va costa 3,5 euro (față de 2,5 euro în prezent), cea pentru 10 zile urcă la 6 euro, iar varianta pe 30 de zile ajunge la 9,5 euro. Șoferii care aleg rovinieta pentru 60 de zile vor plăti 15 euro, iar abonamentul anual crește de la 28 la 50 de euro.

Pe lângă scumpiri, cresc și sancțiunile pentru cei care circulă fără rovinietă valabilă. De la 1 septembrie, amenda minimă pentru autoturisme va fi de 500 de lei, iar cea maximă poate ajunge la 1.000 de lei, aproape dublu față de nivelul actual.

CNAIR precizează că rovinietele achitate înainte de intrarea în vigoare a noilor tarife își păstrează valabilitatea pentru perioada pentru care au fost emise.

Taxa poate fi plătită online, prin portalul oficial erovinieta.ro sau aplicația eTarife, prin SMS, la punctele de distribuție CNAIR și ale partenerilor autorizați, dar și pe platforma ghiseul.ro, exclusiv cu card bancar.

