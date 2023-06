Rotirea la 180 de grade. Ciucă a demisionat, Ciolacu ia în stăpânire țara

După trei săptămâni de amânare, Nicolae Ciucă și-a dat demisia pentru ca Marcel Ciolacu să preia funcția de șef la palatul Victoria, ceea ce înseamnă că actuala Coaliție, dar și programul scris va fi interpretat total diferit ca până acum. Chiar și cu acel program în care educația și sănătatea erau prioritare, am avut revolte în stradă din cauza salariilor mici.

Premierul Nicolae Ciucă nu doar că și-a scris demisia, dar și-a anunțat plecarea printr-o declarație de presă.

„Astăzi a venit momentul în care îmi închei activitatea de premier. Vom avea un guvern interimar care va funcționa până se va învesti un nou Guvern, nou guvern care sperăm să fie învestit până la finalul săptămânii, noi ne-am propus până joi. După care să ne ocupăm de problemele prioritate din programul de guvernare. Doresc la final de mandat să mulțumesc tuturor celor cu care am lucrat în această perioadă”, a spus Nicolae Ciucă.

UDMR amenință că va ieşi de la guvernare dacă nu va primi Ministerul Dezvoltării în viitorul guvern, a declarat luni liderul Uniunii, vicepremierul Kelemen Hunor, la finalul unei şedinţe cu grupurile parlamentare şi miniştrii formaţiunii.

„Ne-am asumat responsabilitatea guvernării până în 2024, bineînţeles am făcut treabă la cele trei ministere şi considerăm că nu există niciun motiv să facem un schimb la acele două ministere care rămân în structura Guvernului, fiindcă am acceptat ca Ministerul Sportului să fie desfiinţat. Sigur am lăsat poarta deschisă, există loc de negociere. Fără Dezvoltare nu putem să mergem mai departe, dar se poate discuta, dacă colegii noştri doresc, despre Mediu”, a precizat Kelemen Hunor, la Parlament.

Cum arată Guvernul Ciolacu

Potrivit unor surse din PNL, Lucian Bode ar putea fi numit ca premier interimar după demisia lui Nicolae Ciucă.

Partidul Social Democrat va urma să dețină ministerele Transporturilor, Fondurilor Europene, Apărării, Digitalizării, Economiei, Agriculturii, Muncii, Sănătății și cel compus din ministerele Familiei și Sportului.

Favorit pentru șefia ministerului Economiei este Radu Oprea, actualul purtător de cuvânt al PSD. În timp ce ministerul Agriculturii ar urma să fie condus de Florin Barbu, actualul președinte al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților.

Totodată, ministerul Familiei și al Sportului va fi condus de către Gabriela Firea. Pentru șefia ministerului Fondurilor Europene sunt vehiculate două nume: Roxana Manzatu și Dragoș Benea.

Partidul Național Liberal va deține următoarele portofolii: Justiție, Interne, Dezvoltare, Cultură, Externe, Mediu, Finanțe, Afaceri Externe și Energie.

Pentru funcția de ministru al Dezvoltării există momentan trei candidați – Robert Sighiartău, Florin Roman sau Gheorghe Falcă. Doi candidați se află și la șefia ministerului Mediului, mai exact Mircea Fechet sau Cristian Bușoi.

De asemenea, doi candidați sunt vehiculați și pentru ministerul Finanțelor – Sebastian Burduja sau Florin Nazare. Ministerul Energiei ar putea fi condus de Virgil Popescu sau Cristian Bușoi. În cazul ministerului Afacerilor Externe, decizia ar urma să fie luată de către președintele Klaus Iohannis.

Calendarul formării noului Guvern

Marți ar urma să aibă loc consultări la Cotroceni pentru formarea noului cabinet. De altfel, liberalii au anunțat că vor avea marți după-amiază consultări în privința desemnării noilor miniștri.

După negocieri, președintele Klaus Iohannis va nominaliza un candidat la funcția de premier. Cel mai probabil, îl va desemna pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, să formeze guvernul. Miercuri vor avea loc audierile în Parlament, iar joi cel mai probabil va avea loc învestirea noilor miniștri.

Guvernarea PSD, un carusel pentru români

După majorarea salariilor profesorilor, noul ministru de Finanțe va avea o misiune grea și anume să facă rost de bani la buget pentru a continua să plătească salariile profesorilor care au fost majorate în ultima zi de guvernare a lui Nicolae Ciucă. În acest sens este de așteptat ca planurile PSD de a majora taxele și impozitele să fie puse în aplicare cât de curând, chiar de anul acesta. Tot Marcel Ciolacu anunța impozitarea progresivă a veniturilor, dar și taxa de solidaritate plătită de marile companii.

„Ne-au atras atenţia şi Comisia Europeană şi Banca Mondială, este vorba de excepţiile pe care le avem şi care sunt în acest moment, nu mai creează un climat concurenţial corect. Îmi menţin părerea că marile companii ar trebuie să plătească cel puţin 1% din cifra de afaceri”, a spus Marcel Ciolacu.

Astfel, dacă liberalii au ținut cu dinții ca taxele și impozitele să nu fie majorate, social-democrații vor trece la fapte și nu este exclus să vedem un nou val de scumpiri chiar din această toamnă.