Ronaldo, scos din Cupa Regelui de Benzema! Al-Ittihad a învins-o pe Al-Nassr și s-a calificat în sferturi

Cristiano Ronaldo a oferit o pasă de gol, dar echipa sa a fost eliminată din Cupa Arabiei Saudite, după un nou duel pierdut în fața rivalilor conduși de Karim Benzema.

Al-Nassr, formația la care evoluează Cristiano Ronaldo, a fost eliminată marți seară din Cupa Regelui Arabiei Saudite, după o înfrângere cu 1-2 pe teren propriu în fața celor de la Al-Ittihad. Partida a fost una intensă, cu ocazii la ambele porți și un final tensionat, dar în ciuda faptului că oaspeții au jucat o repriză întreagă în inferioritate numerică, Al-Nassr nu a reușit să întoarcă soarta meciului.

Karim Benzema, fostul Balon de Aur și coechipier al lui Ronaldo la Real Madrid, a deschis scorul în minutul 15, finalizând o acțiune spectaculoasă pe contraatac. Moussa Diaby a condus excelent mingea pe flanc, a combinat rapid cu Benzema și i-a întors balonul în fața porții, unde francezul a marcat cu o execuție simplă, dar precisă, din apropiere.

Echipa antrenată de Jorge Jesus a reacționat prompt, restabilind egalitatea în minutul 31. Cristiano Ronaldo a fost din nou omul cheie al fazei ofensive: a pătruns în flancul stâng, a centrat puternic în careu, iar Angelo Gabriel, fost jucător al lui Chelsea, a profitat de o deviere și a trimis mingea în plasă, aducând scorul la 1-1.

Al-Ittihad, din nou coșmarul lui Ronaldo

Chiar înainte de pauză, Al-Ittihad a revenit în avantaj. Houssem Aouar, mijlocașul algerian venit în vară de la AS Roma, a reușit o acțiune individuală spectaculoasă: a trecut elegant de doi adversari în careu și a șutat plasat, fără șanse pentru portar, stabilind scorul final, 2-1.

Repriza secundă a început cu o lovitură pentru oaspeți — Ahmed Al Julaydan a fost eliminat în minutul 49, după un fault dur asupra lui Aiman Yahya. Cu un om în plus mai bine de 40 de minute, Al-Nassr a dominat autoritar, dar fără inspirație în fața porții.

Cristiano Ronaldo a avut două șanse de gol în minutele 78 și 84, dar ambele șuturi au fost respinse de portarul Al-Ittihad, Marcelo Grohe, aflat într-o formă excelentă. În final, defensiva lui Benzema și compania a rezistat asaltului, iar trupa din Jeddah s-a calificat spectaculos în sferturile competiției.

„Cristiano Ronaldo și colegii săi nu au reușit să profite de superioritatea numerică. A fost un meci intens, dar Al-Ittihad a arătat din nou o soliditate exemplară”, au comentat jurnaliștii saudiți după partidă.

Pentru Ronaldo, acesta este al doilea an consecutiv în care părăsește Cupa Regelui în faza optimilor. Sezonul trecut, Al-Nassr fusese eliminată de Al-Taawon (0-1), într-un alt meci în care portughezul nu a reușit să facă diferența.

Un nou trofeu ratat pentru Ronaldo în Arabia Saudită

Ajuns la 40 de ani, Cristiano Ronaldo traversează o perioadă complicată în golf, în ciuda performanțelor individuale remarcabile. De la sosirea sa în 2023, lusitanul nu a reușit să câștige niciun trofeu cu Al-Nassr, deși a marcat peste 100 de goluri în toate competițiile.

Eliminarea din Cupa Regelui sporește presiunea asupra antrenorului Jorge Jesus, a cărui echipă se află deja în urmă în campionat și a ratat startul perfect din sezonul intern.

Al-Nassr va încerca să se redreseze în campionat, unde urmează să întâlnească sâmbătă formația Al-Fayha, într-un meci programat pe teren propriu. În schimb, Al-Ittihad, condusă de Benzema și Aouar, continuă cursa pentru trofeu, confirmându-și din nou statutul de „coșmar” al echipei lui Ronaldo.

