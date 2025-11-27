5.5 C
București
vineri, 28 noiembrie 2025
caută...
AcasăSocialRomsilva scoate la vânzare peste 16000 pomi de Crăciun. Ce prețuri vor...

Romsilva scoate la vânzare peste 16000 pomi de Crăciun. Ce prețuri vor avea

SocialȘtirile zilei
Actualizat:
Catalin Serban
de Catalin Serban
pomi crăciun romsilva
Foto Facebook ProAlba, 27 noiembrie 2025

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva pune în vânzare, pentru sărbătorile de iarnă din acest an, 16.415 pomi de Crăciun, potrivit datelor transmise astăzi de instituție. Dintre aceștia, 13.462 sunt brazi, iar 2.953 sunt molizi sau alte specii de rășinoase, potrivit unui comunicat transmis joi, conform Antena 3 CNN.

Majoritatea pomilor provin din culturi specializate, crescute în pepinierele silvice ale Romsilva. O parte mai mică este recoltată din păduri regenerate natural, acolo unde densitatea este prea mare și sunt necesare lucrări de rărire.

Reprezentanții Regiei precizează că, la vânzare, vor fi prioritizate solicitările populației, în timp ce operatorii economici vor putea cumpăra doar în limita excedentului disponibil.

Prețurile la brazii de Crăciun pornesc de la 17 lei

Pentru achiziția directă, de la ocoalele silvice, depozite sau locurile de recoltare, prețurile încep de la 17 lei pentru un molid de până la 1,3 metri. Un brad cu înălțimea între 2 și 3 metri ajunge la 39 de lei.

Pentru pomii care depășesc 3 metri, încadrați ca „solicitări speciale”, tarifele sunt stabilite individual, în comitetul director al fiecărei direcții silvice.

Pomii pot fi cumpărați și cu rădăcină, pentru replantare

Ocoalele silvice din zonele de munte și de deal — unde există pepiniere de rășinoase și păduri de conifere — comercializează pomii direct la sediu.

La cerere, Romsilva oferă și pomi cu rădăcina protejată sau la ghiveci, care pot fi replantați după sărbători. Această opțiune implică însă costuri suplimentare.

Atunci când pomii sunt vânduți în piețe sau spații special amenajate, prețurile finale includ suplimentar costurile de transport, manipulare și depozitare.

Regia Națională a Pădurilor administrează 3,13 milioane de hectare de păduri aflate în proprietatea publică a statului și oferă servicii silvice pentru aproximativ un milion de hectare de păduri din alte forme de proprietate. Toate pădurile statului sunt certificate internațional pentru management forestier durabil.

Pe lângă administrarea fondului forestier, Romsilva gestionează 22 de parcuri naționale și naturale, însumând peste 850.000 de hectare, precum și 12 herghelii de stat.

Urmărește România Liberă pe  Twitter, Facebook și Google News!

Catalin Serban
Catalin Serban
Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
Cele mai citite

Jumătate dintre tinerii Gen Z trăiesc de la un salariu la altul. Costul vieții, cea mai mare presiune

Economie internă Narcis Rosioru - 0
Cel mai recent Global Gen Z and Millennial Survey 2025 realizat de Deloitte arată că aproape 40% dintre tinerii generației Z consideră costul vieții...

Bojana Popović, noul antrenor principal al echipei feminine CSM București

Handbal Alexandru Stancu - 0
CSM București a anunțat oficial numirea Bojanei Popović, una dintre cele mai respectate și influente figuri din handbalul mondial, în funcția de antrenor principal...

Secvență de poveste în preliminariile Mondialului! Lituanianul Ignas Sargiunas a înscris 9 puncte în 10 secunde și a adus o victorie miraculoasă

Baschet Dragos Soneriu - 0
Trei coșuri de 3 puncte în ultimele 10 secunde au rescris istoria baschetului european: „E foarte greu să vorbesc acum”Ignas Sargiunas (26 de ani),...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.