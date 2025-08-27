Românii au contractat aproximativ 50.000 de credite ipotecare în primele șase luni din 2025, cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, arată datele Ipotecare.ro. Valoarea totală a împrumuturilor a ajuns la 3,2 miliarde de euro, cu 60% mai mult decât în perioada similară a anului trecut.

Potrivit Băncii Naționale a României, dacă sunt incluse și refinanțările, creditele ipotecare acordate la nivel național s-au ridicat la 5,56 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o creștere de 26% față de 2024.

La finalul primului semestru din 2025, soldul total al creditelor ipotecare era de 22,7 miliarde de euro, în creștere cu 5,5% față de anul precedent.

Valoarea medie a unui credit nou a urcat la 64.000 de euro, comparativ cu 62.000 de euro în 2024. Familiile care au accesat astfel de împrumuturi au avut un venit mediu de 2.500 de euro.

Estimări optimiste pentru a doua jumătate a anului

„Prima jumătate a anului – în special perioada trimestrului al doilea – a fost excepţională pentru piaţa ipotecară – şi asta într-un context în care 2025 a debutat foarte lent, într-o stare de incertitudine, tensiune politică şi numeroase estimări negative. Estimăm că a doua jumătate a anului va fi la fel de bună, 2025 având toate premisele pentru a fi un an record pentru piaţa ipotecară din România”, a declarat Alexandru Rădulescu, managing partner la SVN Romania.

Piața imobiliară, în scădere

În contrast cu evoluția creditelor, numărul caselor și apartamentelor vândute la nivel național a scăzut cu 3,5% în primele șase luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

