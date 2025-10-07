Românii reduc cheltuielile pentru educație, sănătate și locuință, în fața scumpirilor tot mai mari

Investițiile în educație au ajuns la un minim îngrijorător: doar 31 de lei pe lună, în medie, pentru o gospodărie, reprezentând 0,7% din totalul cheltuielilor de consum

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că, pentru a putea face față costurilor tot mai ridicate, gospodăriile au redus cheltuielile destinate educației, asigurărilor, sănătății și dotării locuinței, concentrându-se, în principal, pe nevoile de bază.

În trimestrul al doilea din 2025, o gospodărie din România a cheltuit în medie 7.580 de lei lunar, ceea ce înseamnă 3.051 lei pe persoană. Față de primele trei luni ale anului, cheltuielile au crescut cu 5,3%, însă această majorare este influențată în principal de scumpiri, nu de extinderea consumului.

Cea mai mare parte a banilor a mers, ca și în perioadele precedente, către consumul zilnic, care a reprezentat 59,4% din total (4.779 lei lunar pe gospodărie). Al doilea mare capitol de cheltuieli îl reprezintă plățile obligatorii către stat și alte instituții, respectiv impozite, contribuții și taxe, cu o pondere de 34% din total.

Diferențele dintre mediul urban și cel rural rămân semnificative. În orașe, cheltuielile medii lunare pe gospodărie au ajuns la 9.383 de lei, cu 40% mai mult, decât în mediul rural. La nivel individual, un locuitor din mediul urban a cheltuit în medie 3.868 de lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât un locuitor de la sate. Ponderea taxelor și contribuțiilor în totalul cheltuielilor este mai ridicată în orașe (37,1%) față de rural, diferența fiind de peste 8 puncte procentuale.

Alimentele și băuturile nealcoolice rămân categoria dominantă în bugetele gospodăriilor, cu o valoare medie de 1.592 lei lunar, adică o treime din totalul cheltuielilor de consum. Urmează costurile legate de locuință (utilități, întreținere, gaze, electricitate), care reprezintă aproape 14% din total, apoi sumele alocate pentru îmbrăcăminte, încălțăminte (8,2%) și transport (7,1%).

Pe de altă parte, investițiile în educație au ajuns la un minim îngrijorător: doar 31 de lei pe lună, în medie, pentru o gospodărie, reprezentând 0,7% din totalul cheltuielilor de consum. Și sumele destinate sănătății sau dotării locuinței au fost reduse semnificativ, semnalând o schimbare de priorități în contextul presiunilor economice.

