Prețurile mai mari, reticența consumatorilor și absența campaniilor de informare mențin carnea de oaie și de vită în zona produselor ocazionale

Românii continuă să prefere carnea de porc și pasăre, în timp ce vita, oaia și capra sunt consumate rar, mai ales din motive de preț și tradiție, susține Daniel Botănoiu, președintele Asociației Fermierilor din România (AFR), notează Agerpres. Deși țara are unul dintre cele mai mari efective de ovine din Uniunea Europeană, consumul de carne de oaie rămâne marginal, sub 2,5 kilograme pe locuitor pe an, concentrat aproape exclusiv în perioada Paștelui.

„Nu ducem lipsă de producție, ci de interes. Avem milioane de oi și capre, dar românii continuă să mănânce aproape exclusiv porc și pasăre. Este o chestiune de mentalitate și de lipsă de promovare a produselor locale”, spune Botănoiu. Potrivit acestuia, prețurile mai mari, reticența consumatorilor și absența campaniilor de informare mențin carnea de oaie și de vită în zona produselor ocazionale.

În cazul cărnii de vită, România se situează printre ultimele locuri din UE, cu doar 3 kilograme consumate anual per capita — de trei ori mai puțin decât media europeană. „Carnea de vită a devenit un lux. Nu este doar o chestiune de preț, ci și de obișnuință. Puțini români știu cum să o gătească sau cum să o aleagă”, explică președintele AFR.

Carnea de pasăre domină piața autohtonă, cu peste 28 de kilograme consumate anual de fiecare român. Puiul rămâne „lider absolut”, preferat pentru prețul accesibil și ușurința în preparare. În plus, peste 90% din producție este autohtonă, ceea ce menține echilibrul între cerere și ofertă.

La polul opus, carnea de porc, aliment tradițional, dar dependent de importuri, acoperă aproximativ 37 de kilograme pe locuitor, din care trei sferturi provin din străinătate. După declanșarea pestei porcine, România a ajuns să importe masiv din Spania, Germania, Ungaria și Polonia, generând pierderi majore pentru economia agricolă.

Botănoiu avertizează că România riscă să devină o piață de consum, nu de producție. „Importăm porcul, vindem mielul viu și ignorăm complet potențialul cărnii de vită. Este un paradox agricol: avem resurse, dar nu avem viziune. E nevoie de investiții, de cooperative funcționale și de o strategie coerentă de promovare”, subliniază el.

La nivel european, tendințele confirmă o schimbare majoră: consumul de carne roșie scade, iar carnea de pasăre câștigă teren datorită prețului mai mic și percepției de produs „sănătos”. În 2025, consumul mediu de carne în UE se ridică la 75,8 kg pe cap de locuitor, însă structura s-a modificat: 51% porc, 28% pasăre, 17% vită și doar 4% alte tipuri.

Europa traversează o perioadă de tranziție alimentară, spune Botănoiu, în care „tradiția se ciocnește de economie și de ecologie”. Dacă România nu-și consolidează producția internă, „vom ajunge o țară care își importă până și gusturile”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube