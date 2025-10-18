Pe măsură ce inteligenţa artificială (AI) pătrunde în tot mai multe companii din România, angajaţii încep să-şi reevalueze relaţia cu tehnologia şi nivelul propriei pregătiri profesionale.

Un studiu realizat de CareerShift HUB arată că 53% dintre angajaţi consideră AI-ul o oportunitate, în timp ce doar 1% îl percep ca pe o ameninţare directă.

Totuşi, 38% dintre respondenţi recunosc că se tem că nu vor fi instruiţi suficient pentru a utiliza noile tehnologii, ceea ce arată că principala problemă nu este frica de automatizare, ci lipsa de instruire şi suport.

„AI-ul reprezintă pentru ei o oportunitate, dar există o frică de nepregătire. 53% dintre angajaţi văd inteligenţa artificială ca pe o oportunitate, doar 1% ca pe o ameninţare directă, însă 38% se tem că nu vor fi instruiţi suficient pentru a-l folosi”, a declarat Luciana Murăraşu-Jitariu, marketing specialist în cadrul CareerShift Hub, la emisiunea ZF Live.

Experţii: „Frica nu e de roboţi, ci de lideri care nu pregătesc echipele”

Specialiştii în resurse umane şi coaching atrag atenţia că angajaţii români nu se opun inovaţiei, ci caută ghidaj şi programe de formare pentru a înţelege cum să folosească eficient instrumentele AI în activitatea lor zilnică.

„Aşadar, aici frica nu este de roboţi, ci de lideri care nu pregătesc echipele pentru viitor. Şi putem spune că românii au o atitudine pragmatică. Ei nu resping tehnologia, ci cer sprijin să o înţeleagă şi să o integreze. Şi aici responsabilitatea reală, din punct de vedere leadership, este pe reinstruire şi adaptare”, a mai spus Luciana Murăraşu-Jitariu, la ZF Live.