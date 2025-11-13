Interesul românilor pentru munca în străinătate a coborât, în 2025, la cel mai redus nivel din ultimii patru ani, arată datele publicate de platforma de recrutare eJobs.

Din totalul celor 9,8 milioane de aplicări înregistrate până acum, doar 106.000 au vizat posturi disponibile în alte țări – adică 1,1% din total.

De la începutul anului, angajatorii din afara României au publicat 29.000 de joburi, însă acestea au atras doar 3,7 aplicări în medie pe post.

Prin comparație, pentru locurile de muncă din România media este de 35 de aplicări/job, potrivit comunicatului eJobs.

Românii preferă joburile din țară, chiar dacă salariile în afară sunt mai mari

„Asta se întâmplă într-un context în care există un interes uriaş din partea candidaţilor pentru a-şi găsi un loc de muncă, pentru că, la nivel general, vedem o creştere a numărului de aplicări. Însă această creştere se referă doar la joburile din România, atât cele care cer prezenţă fizică la birou, cât şi cele remote, care pot fi făcute de acasă, nu şi la cele pentru străinătate”, a explicat Bogdan Badea, CEO eJobs.

Acesta a adăugat că, deși diferențele salariale sunt semnificative – de 3-4 ori mai mari în alte țări –, motivația de a se reloca a scăzut:

„Este interesant faptul că, în vreme ce pentru joburile din România principalul motiv pentru care vor să plece este legat de bani, când vine vorba despre a se reloca şi de a face o schimbare de viaţă atât de importantă precum munca în altă ţară, acest argument nu mai este la fel de puternic”, a spus Badea.

Tendință descendentă constantă din 2023

Aplicațiile pentru locurile de muncă din străinătate au atins un vârf în 2022, cu 154.000 de aplicări (1,7% din total), marcând o creștere de 10% față de 2021.

Din 2023 însă, trendul a început să scadă – 146.000 de aplicări în 2023 și 130.000 în 2024 –, ajungând la 106.000 în 2025, cel mai mic nivel din ultimii ani.

Printre țările care continuă să atragă candidați români se numără Germania, Olanda, Emiratele Arabe Unite, Irlanda, Franţa și Bulgaria.

În schimb, Marea Britanie, cândva în topul preferințelor, a coborât după Brexit aproape de finalul clasamentului, iar Italia a pierdut, de asemenea, teren. Spania se menține pe locul al nouălea.

Cine aplică și ce salarii se oferă în străinătate

„Cea mai mare cerere este din partea muncitorilor calificaţi. Abia apoi urmează absolvenţii de studii superioare, în timp ce studenţilor le este asociat cel mai mic număr de aplicări pentru străinătate”, a precizat Bogdan Badea.

Cei mai activi candidați sunt din categoria de vârstă 25 – 35 de ani, urmați de tinerii între 18 – 24 de ani și de cei între 36 – 45 de ani. Grupul 45+ aplică cel mai puțin.

Cele mai căutate domenii sunt retailul, transportul și logistica, turismul, industria alimentară, serviciile și call-center/BPO.

Conform datelor Salario (platforma de comparație salarială eJobs) un șofer câștigă în medie 3.000 euro net/lună, un bucătar ajunge la 4.000 euro/lună, un muncitor în construcții între 2.200 și 3.500 euro/lună iar un curier în jur de 2.000 euro/lună.

