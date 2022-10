Românii devin inventivi în vremuri de criză – Ce face un maramureșean ca să scape de facturile la energie

Un bărbat din Maramureș, pe numele său, Mihai Bledea, a transformat o moară de porumb într-o sursă de energie electrică.

Mihai Bledea are o gospodărie în Vadu Izei. Acesta a reușit să îmbine modernul cu tradițiam păstrând armonia unei tradiții vechi. El deține atât o vâltoare în care lumea din sat îşi spală hainele de iarnă şi covoarele, cât şi o moară veche de peste 100 de ani.

„Moara care atare datează de prin 1886 a fost adusă din partea austro-germană. Eu după ce m-am căsătorit am găsit actele cu instalaţia hidromecanică a moşului lui socru şi am dorit să am şi o moară”, povesteşte Mihai Bledea, proprietar moară, pentru observatornews.

Când locuitorii nu au mai venit să macine porumb, acesta nu a vrut să lase moara o ruină, așa că, a transformat-o, cu ajutorul apei, iar acum produce energie electrică.

„Dacă cobor pârâul mai jos, atunci apa trece peste roată şi nu mai angrenează. Dacă ridic apa spre roată, am axul intermediar şi am nevoie să îmi scot 3.000 de rotații pe minut”, arată Mihai Bledea, proprietar moară.

Sistemul acesta îl scutește de facturi, iar întreaga inginerie produce 7 kilowați, iar gospodăria consumă doar 4.

