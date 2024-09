Românii au prins gustul vieții la țară. „Acela a fost momentul când am decis să facem pasul către sat“

Pandemia i-a împins pe mulți români să se mute în mediul rural, iar trendul continuă și în prezent. Spațiile deschise i-au făcut să se simtă liberi, într-o perioadă în care oamenii circulau cu restricții.

Migrația din mediul urban către cel rural a crescut constant din anul 2000, atingând un vârf în 2022, conform ultimelor date statistice disponibile. În 2022, s-au înregistrat mai multe recorduri privind mutarea românilor de la oraș la sat, inclusiv un număr total de aproape 145.000 de persoane care și-au schimbat domiciliul din urban în rural, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). De asemenea, față de 2021, anul 2022 a marcat cea mai mare creștere a migrației din urban în rural din ultimii zece ani, cu un plus de aproape 33.000 de persoane.

Nemulțumiți de viața de la oraș

Un raport Eurostat recent, care a analizat 83 de orașe europene, inclusiv București, Piatra Neamț și Cluj-Napoca din România, arată că tendința migrației către sat nu s-a schimbat semnificativ în 2023, pe fondul nemulțumirii cu privire la calitatea vieții din mediul urban. Indicatorul privind satisfacția locuirii plasează Cluj-Napoca pe primul loc dintre cele trei orașe românești, cu un scor de 94%, urmat de Piatra Neamț, unde 92% dintre locuitori se declară mulțumiți de viața din oraș. În București, doar 82% dintre locuitori sunt mulțumiți de viața urbană. Problemele cele mai frecvent menționate de bucureșteni sunt nivelul ridicat de zgomot și calitatea slabă a aerului, aceasta din urmă fiind considerată satisfăcătoare de doar 20% dintre locuitori. Comparativ, 50% dintre clujeni și 82% dintre locuitorii din Piatra Neamț sunt mulțumiți de calitatea aerului.

Dumitru Sandu, sociolog, profesor emerit la Universitatea București și una dintre cele mai bogate expertize din România în cercetarea migrației, susține, pentru publicația „Panorama“, că numărul ridicat de relocări din mediul urban în cel rural, în 2022, poate fi explicat și prin revenirea masivă a românilor din străinătate.

Orășenii aleg să se mute în comunele din apropierea orașelor deoarece găsesc condiții de viață mai bune, locuințe mai accesibile, infrastructură modernizată și acces la internet, datorită extinderii rețelelor în afara zonelor urbane.

Andreea și Dumitru s-au mutat la sat pentru un trai simplu

Pandemia i-a adus pe Andreea și Dumitru la Gorj, în căutarea unei vieți în natură, departe de agitația orașului. Povestea lor a început în satul Gornovița din Tismana, din județul Gorj, unde au decis să o ia de la capăt. Cuplul și-a construit o casă pe roți, având toate condițiile unui trai urban, însă cu costuri minime. În plus, au încercat să folosească materiale ecologice pentru a-și menține stilul de viață sustenabil. Dumitru, originar din Republica Moldova, și Andreea, din Tulcea, dar cu experiență de viață în orașe precum Constanța, București și Cluj-Napoca, au fost mereu atrași de natură și sport. Ambii au 33 de ani și împărtășesc pasiunea pentru un trai simplu, în mijlocul naturii. Dumitru a fost atlet de performanță, iar Andreea a participat la alergări montane, până când pandemia le-a schimbat viața și i-a forțat să rămână în casă.

„Acela a fost momentul când am decis să facem pasul către sat. Am început să căutăm un teren și o casă bătrânească. Nu suntem olteni, eu sunt din Dobrogea și iubitul meu este de peste Prut. Am căutat prin multe zone teren până am ajuns aici. Voiam ceva la poalele muntelui, unde să facem și grădină Când am văzut prețurile caselor chiar și bătrânești am renunțat la această idee și am achiziționat doar terenul”, a relatat Andreea pentru publicația Pandurul.

Andrea și Dumitru spun că le-a fost mai ușor să înceapă o viață nouă într-un sat din Gorj, unde nu cunoșteau pe nimeni, deoarece au întâlnit oamenii de o calitate foarte bună: „Cât am lucrat la căsuța, făceam naveta aici la Gorj și stăteam în cort. A durat ceva până am terminat casa și de doi ani locuim aici. Este minunat. Avem o căsuță mică, primitoarea cu tot ce ne trebuie, pe o suprafață de teren de 4.600 de mp”, a mai spus Andreea.

Foto: Pandurul

Iubitori de natură, sport și un stil de viață sănătos, Andreea și Dumitru, cuplul tânăr care și-a început de la zero o nouă viață în județul Gorj acum doi ani, trăiesc într-un mod sustenabil, consumând doar ceea ce produc în propria gospodărie. În satul Gornovița de la Tismana, cei doi au introdus un concept nou de grădinărit, punând accent pe agricultură ecologică și un stil de viață autosuficient. Această abordare le permite să trăiască în armonie cu natura, păstrându-și pasiunea pentru un trai simplu și sănătos. Grădina se întinde pe o suprafață de 1.200 metri pătrați. „Avem grijă de mulcirea solului, punem compost și vreau să vă spun că am găsit în zonă stâne și toată iarna facem curat la animale și luăm noi gunoiul de grajd pentru a hrăni pământul. Facem compost, punem paie. Noi nu săpăm. Asta este cel mai important. Totul se cultivă în pământ nesăpat“, a mai relatat tânăra.