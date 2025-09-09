Românii au cucerit Nicosia! Fanii „tricolorilor” vor domina stadionul la meciul cu Cipru

Peste 5.000 de suporteri români sunt așteptați în tribune la partida decisivă din preliminariile CM 2026.

Atmosferă de meci pe teren propriu pentru România în deplasarea din Cipru. Mii de suporteri români vor lua cu asalt stadionul din Nicosia, acolo unde echipa lui Mircea Lucescu joacă în această seară o partidă crucială pentru șansele de calificare la Campionatul Mondial 2026.

Conform informațiilor oferite de FRF, s-au procesat deja aproape 6.000 de bilete pentru duelul Cipru – România, iar organizatorii estimează că aproximativ 7.000 de spectatori vor fi prezenți la stadion. Dintre aceștia, cel puțin 5.000 vor fi români, majoritatea concentrându-se în peluza Nord, sector rezervat fanilor tricolori.

„Și la Nicosia, tot ca în România! Diseară, la fel ca și anul trecut, la Larnaca, tricolorii vor avea parte de sprijinul a mii de români în tribune! Cele mai noi informații de la ședința tehnică din această dimineață:

S-au procesat deja aproape 6.000 de bilete, iar organizatorii estimează 7.000 de spectatori – dintre care cel puțin 5.000 vor fi români!

Din cele 6.000 de bilete, peste 3.500 sunt în sectoarele rezervate românilor.

Fanii români NU au nevoie de Fan Card, dar este obligatoriu să aibă asupra lor un act de identitate.

Accesul pe stadion începe la 19:45 – recomandăm venirea din timp pentru a evita aglomerația.

În spatele peluzei Nord (rezervată României) este disponibilă o parcare cu 2.500 de locuri.

Este interzis accesul cu rucsac mai mare decât o coală A4”, a transmis FRF.

Lotul României pentru duelul cu Cipru

Portari: Horațiu Moldovan (Real Oviedo), Ștefan Târnoveanu (FCSB), Răzvan Sava (Udinese)

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep FK), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Virgil Ghiță (Hannover 96), Mihai Popescu (FCSB), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Alexandru Chipciu (U Cluj)

Mijlocași: Adrian Șut (FCSB), Marius Marin (Pisa), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Răzvan Marin (AEK Atena), Nicolae Stanciu (Genoa), Darius Olaru (FCSB), Florin Tănase (FCSB), Dennis Man (PSV), David Miculescu (FCSB), Alexandru Mitriță (Zhejiang FC), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Alexandru Dobre (Rapid)

Atacant: Denis Drăguș (Eyüpspor)

În clasamentul Grupei H, România se află pe locul 3, cu 6 puncte din 4 partide, în spatele Bosniei (12 puncte) și Austriei (9 puncte, un meci mai puțin). Cipru are 3 puncte, iar San Marino este ultima, fără vreun punct câștigat.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!