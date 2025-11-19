Pe fondul prognozelor ce anunță temperature tot mai scăzute și ninsori, românii se orientează în număr tot mai mare către vacanțe în zone tropicale.

Datele unei platforme de zboruri arată o creștere de aproape 20% a celor care aleg destinații însorite pentru sezonul rece, comparativ cu iarna trecută.

Prețul mediu al biletelor de avion a urcat la 454 de euro de persoană, o majorare de 5% față de 2024.

Destinațiile asiatice domină preferințele

Țările din Asia cu climă caldă sunt cele mai căutate, multe dintre ele oferind, în perioada Crăciunului, temperaturi de aproximativ 25 de grade Celsius.

Agențiile de turism confirmă tendința și anunță interes ridicat pentru pachetele care includ transport, cazare și masă.

Cosmina Vultur, manager al unei agenții de turism, explică pentru Știrile ProTV: „Anul acesta avem solicitări pentru Thailanda, Bali, Republica Dominicană. Pentru Thailanda, avem prețuri începând de la 1400, 1300 de euro de persoană. Dacă alegem perioada sărbătorilor Crăciun-Revelion prețurile sunt puțin mai mari, undeva la 2.000 de euro de persoană.”

China, destinația-surpriză: creștere de 254% a cererii

Cea mai mare explozie de rezervări a fost raportată pentru Shanghai, unde vânzările de bilete de avion au crescut cu 254% față de anul precedent.

Manila (Filipine) și Singapore completează podiumul celor mai dinamice destinații.

Durata medie a unui sejur exotic este de 13 zile, iar rezervările sunt făcute, în general, cu aproximativ o lună și jumătate înainte de plecare.

