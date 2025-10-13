România, victorie uriașă cu Austria! Tricolorii ajută și Moldova, care poate prinde barajul pentru Campionatul Mondial

Succesul dramatic al echipei lui Mircea Lucescu nu doar că menține România în cursa pentru baraj, dar oferă și Republicii Moldova o șansă istorică de a visa la turneul final din 2026.

Naționala României a reușit o victorie dramatică în fața Austriei, scor 1-0, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, grație golului marcat în prelungiri de Virgil Ghiță, intrat pe teren în locul accidentatului Mihai Popescu. Succesul nu este important doar pentru tricolori, ci și pentru frații noștri din Republica Moldova, care pot profita indirect de acest rezultat pentru a ajunge la barajul competiției mondiale.

Meciul de pe Arena Națională a fost unul tensionat și echilibrat, decis abia la ultima fază, când Ghiță a reluat imparabil cu capul o centrare venită din corner. Cu aceste trei puncte, România devine favorită la locul 2 în Grupa H, poziție care asigură accesul la barajul european pentru Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada.

Dacă echipa lui Mircea Lucescu își va câștiga ultimele două meciuri, contra Bosniei (pe 15 noiembrie) și San Marino (pe 18 noiembrie), tricolorii nu doar că ar obține matematic locul secund, dar ar deschide calea și pentru un scenariu neașteptat: calificarea Moldovei la baraj, prin intermediul Ligii Națiunilor.

Cum ajută România Moldova în drumul spre baraj

Situația este una extrem de rară și avantajoasă pentru naționala vecină. Dacă România termină pe locul 2 în grupa de calificare, atunci nu va mai accesa barajul prin ruta Ligii Națiunilor, eliberând astfel un loc pentru următoarea echipă eligibilă — adică Republica Moldova.

În acest caz, selecționata antrenată de Serghei Cleșcenco ar intra automat în urna a 4-a a barajului, alături de echipe precum Suedia, Macedonia de Nord și Irlanda de Nord.

Astfel, Moldova ar fi la doar două meciuri distanță de o calificare istorică la Cupa Mondială, urmând să dispute o semifinală și, în caz de victorie, o finală decisivă pentru turneul final.

Dacă însă România nu reușește să termine pe locul secund și merge la baraj prin Liga Națiunilor, atunci Moldova ar rămâne în afara competiției.

Cum arată în prezent proiecția urnelor pentru baraj

Urna 1: Italia (1712), Turcia (1562), Ucraina (1551), Țara Galilor (1527)

Italia (1712), Turcia (1562), Ucraina (1551), Țara Galilor (1527) Urna 2: Polonia (1524), Scoția (1504), Ungaria (1499), Cehia (1485)

Polonia (1524), Scoția (1504), Ungaria (1499), Cehia (1485) Urna 3: România (1480), Slovacia (1476), Slovenia (1458), Albania (1396)

România (1480), Slovacia (1476), Slovenia (1458), Albania (1396) Urna 4 (Nations League): Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Moldova

Barajul se va disputa în sistemul semifinale – finală, fiecare în manșă unică. Semifinalele vor avea loc pe 26 martie 2026, iar finalele decisive pe 31 martie 2026.

Echipele din primele două urne vor avea avantajul terenului propriu în semifinale, iar gazdele finalelor vor fi stabilite prin tragere la sorți.

Schema barajului:

Semifinale: Urna 1 vs Urna 4 / Urna 2 vs Urna 3

Finală: Câștigătoarea 1–4 vs Câștigătoarea 2–3

România, în lupta pentru locul 2. Austria, aproape calificată

După victoria cu Austria, România urcă pe locul 3, cu 10 puncte, la doar două lungimi de Bosnia (12) și Austria (15), dar cu avantajul unui program favorabil în ultimele două runde.

Dacă tricolorii vor câștiga ambele partide rămase, vor încheia grupa pe locul secund, asigurându-și prezența la baraj din postura unei echipe cap de serie.

Programul final din Grupa H:

15 noiembrie: Cipru – Austria / Bosnia – România

Cipru – Austria / Bosnia – România 18 noiembrie: Austria – Bosnia / România – San Marino

Scenariul ideal pentru ambele echipe

România încheie grupa pe locul 2 → merge la baraj prin preliminarii;

Moldova urcă automat pe lista echipelor calificate la baraj prin Nations League.

Într-un asemenea caz, atât România, cât și Moldova ar avea șansa de a juca în luna martie 2026 pentru un loc la Campionatul Mondial, un scenariu care părea aproape imposibil la startul campaniei.

