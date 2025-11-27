Dacă raportarea s-ar face doar la veniturile fiscale, România ar arăta și mai vulnerabil, având un nivel al colectării mult sub media UE

România intră într-o zonă critică a sustenabilității datoriei publice. Cheltuielile cu dobânzile depășesc în premieră 3% din PIB, iar în 2026 țara va ajunge pe primul loc în UE la procentul din venituri consumat pentru plata datoriilor.

Datoria publică a României va ajunge în 2025 la aproximativ 1.130 miliarde lei, echivalentul a 59% din PIB, potrivit unei analize profit.ro. Odată cu creșterea accelerată a împrumuturilor și cu dobânzile ridicate cerute pe piețele financiare, cheltuielile statului cu plata datoriei depășesc în acest an pragul de 3% din PIB, iar trendul se menține ascendent. Începând din 2026, România va deveni statul din Uniunea Europeană cu cel mai mare efort bugetar pentru plata dobânzilor, cu 9,6% din veniturile statului direcționate exclusiv către acest capitol.

Analiza arată că România va depăși țări cu datorii mult mai mari, precum Grecia, Italia sau Ungaria. Diferența este că, în timp ce Grecia are o datorie estimată de aproape 148% din PIB pentru 2025, dar se află de câțiva ani pe excedent bugetar, România rămâne cu cel mai ridicat deficit din Uniune – 8,4% în 2025, după un minus de 9,3% anul trecut (standard ESA). În plus, creșterea economică slabă (sub 1% în 2024) amplifică presiunea asupra finanțelor publice.

Statul român a adoptat vara aceasta un prim val de măsuri fiscale, preponderent prin majorări de taxe, în încercarea de stabilizare a situației bugetare. Acestea au fost evaluate pozitiv de Comisia Europeană, care a decis să nu suspende fonduri destinate României și a amânat decizia privind procedura de deficit excesiv, arătând că România a început corecțiile necesare. Totuși, sustenabilitatea va depinde de continuarea ajustărilor prevăzute în planul fiscal multianual convenit cu Bruxelles-ul, menit să reducă deficitul la sub 3% din PIB și să stabilizeze ponderea datoriei.

Diferențele dintre calculele Comisiei Europene și cele ale autorităților române vin din modul diferit de înregistrare contabilă a dobânzilor și maturităților obligațiunilor. CE estimează pentru 2025 cheltuieli cu dobânzile de aproape 60 de miliarde lei, în timp ce Finanțele indică aproximativ 54 de miliarde lei pe metodologia cash.

Dacă raportarea s-ar face doar la veniturile fiscale, România ar arăta și mai vulnerabil, având un nivel al colectării mult sub media UE. Cu un stat care cheltuiește tot mai mult pentru a-și finanța propria datorie, presiunile pentru noi ajustări fiscale și echilibrare bugetară devin inevitabile în anii următori.

Tot mai mulți economiști avertizează că, fără o restructurare a cheltuielilor publice și o creștere consistentă a veniturilor fiscale, România riscă să intre într-o zonă în care costul datoriei va limita investițiile și politicile de dezvoltare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube