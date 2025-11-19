Selecționerul României, Mircea Lucescu, a vorbit după meciul cu San Marino despre dificultățile întâmpinate în actuala campanie și despre procesul de reconstrucție al echipei naționale, subliniind că numeroasele accidentări și absențe au afectat stabilitatea grupului.

„Ar fi trebuit să fie o sărbătoare pentru echipă și pentru fotbalul românesc. Rămâne însă amărăciunea necalificării de pe primul loc sau măcar de pe locul secund. Ne așteaptă un baraj complicat pentru absolut toată lumea”, a spus Lucescu la conferința de după partida cu San Marino, scor 7-1, în ultimul meci din grupa preliminară pentru Cupa Mondială 2026.

Tehnicianul s-a arătat mulțumit de modul în care jucătorii au revenit în meci: „Chiar dacă am întâlnit o echipă mult sub nivelul nostru, chiar dacă jucătorii lor au arătat disponibilitate și voință, eu sunt mulțumit de modul în care s-au comportat băieții, de dinamica lor, de disponibilitatea de a ataca spațiile, de a combina, de a juca din două atingeri, exact cum trebuie să joace o echipă românească. Asta ne caracterizează”.

„Suntem superiori multor formații europene din acest punct de vedere. Ușor-ușor trebuie să revenim, iar echipa națională să fie un exemplu pentru cluburile din țară. Chiar dacă sunt mulți străini în campionat, nu trebuie să uităm de spiritul echipei naționale”, a adăugat selecționerul.

Lucescu a menționat că teama a marcat evoluția echipei, un aspect care, însă, este general României.

„Echipei României nu trebuie să-i fie frică de nimeni. Teama asta ne marchează în toate domeniile, nu doar în fotbal. Nu avem curajul să ne confruntăm cu propria calitate, cu personalitatea noastră, cu forța noastră. Asta trebuie transmis acestor jucători: am pierdut calificarea din teamă. Echipele adverse nu ne-au fost net superioare. Eu am fost mulțumit în seara asta de modul în care au interpretat jocul”, a spus Lucescu.

„Am avut foarte multe accidentări, jucători care au dispărut din echipa națională din diferite motive – schimbare de echipă, lipsă de formă sportivă. Am pierdut și cel mai important lucru, zona centrală a apărării noastre, (…) sunt convins că dacă am fi avut jucători cu mai multă experiență, lucrurile s-au fi petrecut poate altfel. La fiecare meci trebuie să schimbăm 4-5 jucători și să-i facem să intre în spiritul echipei naționale, pentru că această echipă națională, acești jucători, au un spirit de grup extraordinar”, a mai declarat el.

Selecționerul a insistat asupra ideii de competiție internă: „Nimeni nu e titular pentru că a deschis jocul. Cine intră în competiție și e cel mai bun, acela va juca. Grupul a fost același timp de 2-3 ani, dar la un moment dat trebuie să îl reîmprospătezi cu alți jucători dornici și cu calitățile necesare , A fost un grup care timp de 2-3 ani a fost același. Adevărat că a crescut, dar la un moment dat se duce și în jos. (…) trebuie să îl reîmprospătezi cu alți jucători doritori și cu calitățile necesare pentru a ajunge acolo”.

„Eu am ținut prea mult la echipa națională. Am fost căpitan doar la echipa națională. Indiferent ce fac ceilalți, obligația și responsabilitatea mea sunt să fiu aici. (…) Eu m-am concentrat pe fotbal. Am venit cu tot sufletul. Dacă pot să ajut, ajut. Dacă simt că nu mai pot, plec singur”, a conchis selecționerul.

Echipa națională a României a încheiat pe locul 3 în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale 2026, cu 13 puncte, în urma Austriei (19 puncte) și a Bosniei și Herțegovina (17 puncte), și va evolua la baraj, grație câștigării grupei din Liga C a Nations League contra uneia din formațiile din urna 1 valorică a barajului de promovare la CM 2026: Italia, Turcia, Ucraina sau Danemarca.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!