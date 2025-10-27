Piețele principale de desfacere sunt Ungaria, Bulgaria, Polonia și Germania, iar ritmul mediu de creștere anuală depășește 12%

Industria ciocolatei din România traversează o perioadă de expansiune spectaculoasă. Cu peste 250 de companii producătoare și exporturi care au ajuns la 175 milioane de euro anual, România se conturează ca unul dintre principalii jucători regionali în domeniu, arată datele INS.

Datele oficiale arată că, între 2020 și 2024, volumul exporturilor de ciocolată a crescut cu aproape 65%, de la 105,8 milioane euro la 175 milioane euro. Piețele principale de desfacere sunt Ungaria, Bulgaria, Polonia și Germania, iar ritmul mediu de creștere anuală depășește 12%.

Producția internă s-a menținut stabilă, în pofida scumpirii record a boabelor de cacao la nivel mondial. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, producția a crescut de la 14.155 tone în 2020 la 15.461 tone în 2023, cu un avans de peste 9% în patru ani. Pentru 2024 este anticipată o ușoară ajustare, până la aproximativ 14.400 tone, fără a afecta tendința generală de consolidare a industriei.

„România are toate ingredientele pentru a deveni un hub regional al ciocolatei premium: producători talentați, know-how tot mai solid și o generație de consumatori care apreciază calitatea și autenticitatea”, a declarat Andreea Ilina, organizator Chocolate Saga.

Pe piața internă, apetitul pentru ciocolată continuă să crească. Consumul mediu lunar per persoană a urcat de la 2,16 kg în 2023 la 2,36 kg în primul trimestru din 2025, o creștere de peste 9% în mai puțin de doi ani. Estimările arată că, până la sfârșitul anului, românii vor consuma peste 35.000 de tone de ciocolată.

Un fenomen distinct se remarcă în evoluția preferințelor: tot mai mulți români se orientează către ciocolata artizanală, realizată din ingrediente naturale și cu origine controlată. Segmentul premium depășește deja 15% din valoarea totală a pieței, evaluată la peste 300 de milioane de euro.

„Consumatorii români caută tot mai mult produse cu poveste, cu identitate, care oferă nu doar gust, ci și o experiență. Este o transformare semnificativă, care arată maturizarea pieței”, a declarat Adina Istrate, specialist în industria ciocolatei.

Cu un număr tot mai mare de producători specializați și cu o generație de consumatori educați, România pare pregătită să devină un hub regional pentru ciocolata premium din Europa de Est. Producătorii locali investesc în inovație, trasabilitate și calitate, iar exporturile în creștere confirmă potențialul unei industrii aflate într-un moment de vârf.

