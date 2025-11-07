România este singura țară din Europa care atrage în prezent mai puțini turiști străini decât în perioada comunistă, avertizează Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT).

Dacă în anul 1980 România era vizitată de peste 3,4 milioane de turiști internaționali, astăzi numărul acestora abia depășește 2 milioane.

„ANAT atrage atenţia asupra unui adevăr dureros: România este singura ţară din Europa care atrage mai puţini turişti internaţionali astăzi decât în perioada comunistă”, se arată în comunicatul organizației.

Potrivit ANAT, după Revoluția din 1989, interesul inițial al străinilor pentru „România eliberată de comunism” s-a risipit rapid, pe fondul lipsei unei strategii de dezvoltare, al investițiilor insuficiente și al unei tranziții fără direcție.

Vecinii investesc, România stagnează

Reprezentanții ANAT acuză neglijarea constantă a turismului în politicile publice din ultimii ani. Deși există o lege care prevede prime pentru incoming, miniștrii turismului din ultimii trei ani nu au acordat aceste stimulente.

În plus, bugetul anual pentru promovarea turistică este de doar 2 milioane de euro, sumă infimă comparativ cu potențialul țării.

„Este, probabil, singurul indicator macroeconomic în care România stă mai rău decât înainte de 1989. Şi singurul domeniu unde nu există nicio strategie coerentă, consecventă şi aplicată după Revoluţie”, a declarat Alin Burcea, președintele ANAT.

Burcea subliniază că, în timp ce țările vecine au construit industrii turistice solide, România a rămas pasivă. „Diferența nu o fac frumusețile naturale, ci respectul pentru acest sector și viziunea strategică”, a adăugat el.

România, depășită de Albania, Ungaria și Bulgaria

Cifrele prezentate de ANAT sunt elocvente. Țări care în urmă cu trei decenii erau închise lumii sau aveau o infrastructură turistică minimă au ajuns acum de câteva ori mai performante decât România.

„Albania, un stat care în 1990 era închis complet lumii, depăşeşte astăzi România de aproape 6 ori. Ungaria, cu o populaţie mai mică, atrage de 6 ori mai mulţi turişti. Bulgaria, cu ofertă similară, ne depăşeşte de 3 ori”, arată comunicatul ANAT.

Datele completează imaginea:

Franța – 101 milioane de turiști;

Spania – 94 milioane;

Italia – 68,5 milioane;

Turcia – peste 50 milioane;

Grecia – peste 40 milioane;

Albania – 11,7 milioane;

Ungaria – 13 milioane;

Bulgaria – 5,7 milioane;

Polonia – 7,9 milioane;

Serbia – 2,4 milioane;

Ucraina (aflată în război) – 2,5 milioane;

România – 2,0–2,2 milioane turiști străini cazați.

„Turismul nu poate crește singur”

Președintele ANAT consideră că turismul românesc nu a fost niciodată tratat ca un sector strategic, deși ar putea reprezenta peste 10% din PIB.

„Turismul nu poate creşte singur. Lumea nu vine în România doar pentru că avem munţi, deltă şi mănăstiri. Trebuie să ne dorim să fim pe hartă şi să muncim pentru asta, trebuie să apărem în cataloage internaţionale cu ofertele noastre, să avem un produs coerent cu care să ne prezentăm la târgurile internaţionale”, a declarat Alin Burcea.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.