Președintele Nicușor Dan a declarat că România are toate datele pentru a deveni un hub regional de inovație și producție

Președintele României, Nicușor Dan, a participat la Conferința privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Evenimentul a reunit reprezentanți ai guvernelor celor două state, ai mediului de afaceri și ai industriei de apărare, având ca scop identificarea de noi direcții de colaborare tehnologică și investițională.

În discursul susținut, președintele Nicușor Dan a subliniat soliditatea parteneriatului economic româno-german, menționând că Germania este cel mai important investitor străin în România, cu investiții de aproximativ 17 miliarde de euro și peste 235.000 de români angajați în companii germane. „Această cooperare nu se limitează la producție, ci se extinde în domenii de cercetare și inovație, de la electronică și microelectronică, până la tehnologii de precizie”, a arătat șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat că actualul context geopolitic obligă Europa să accelereze dezvoltarea industriei de apărare, transformând o necesitate strategică într-o oportunitate economică pentru România. „Fabrica de pulberi Rheinmetall este un exemplu al colaborării noastre, care va genera lanțuri locale de aprovizionare, transfer de tehnologie și know-how. Nu vorbim despre relocare, ci despre construirea comună de capabilități”, a afirmat președintele.

Șeful statului a amintit și tradiția României în domeniul producției militare, evidențiind resursa umană calificată și infrastructura existentă. „România are oameni cu experiență și competențe care pot fi valorificate rapid. În plus, dispunem de spații industriale care pot fi repuse în funcțiune fără investiții de la zero”, a spus Nicușor Dan.

El a adăugat că industria auto românească, dezvoltată în colaborare cu partenerii germani, oferă deja soluții tehnologice aplicabile și în sectorul apărării. În acest sens, președintele a apreciat că România are potențialul de a deveni un hub regional de inovație și producție militară în Europa de Sud-Est.

„Avem tradiția, resursa umană, infrastructura și, prin programele europene precum SAFE, și resursele financiare necesare pentru a revitaliza rapid industria de apărare. Această colaborare româno-germană poate aduce beneficii concrete economiei și securității regionale”, a încheiat Nicușor Dan, urând participanților „contacte și contracte cât mai fructuoase”.

Conferința AHK România a reprezentat una dintre cele mai importante platforme de dialog din acest an între mediul economic și instituțional din cele două țări, în contextul eforturilor comune de consolidare a capacităților europene de apărare.

