România, alături de alte șase țări din Uniunea Europeană, susține crearea unui „zid european al dronelor”, un proiect menit să consolideze securitatea pe flancul estic al blocului comunitar.

La inițiativă urmează să se alăture și Ucraina, în contextul tensiunilor tot mai mari generate de agresiunea Rusiei și al incidentelor recente din Polonia și România.

Reprezentanți ai guvernelor din Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania, Polonia și România se vor reuni vineri cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta această propunere, a anunțat purtătorul de cuvânt al CE, Thomas Regnier.

Ucraina va participa, de asemenea, la discuții.

Reuniunea va avea loc online și are ca scop stabilirea unor pași concreți după vizita președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, și a comisarului european pentru apărare, Andrius Kubilius, în statele de la frontiera estică a Uniunii.

Necesitatea unui sistem anti-drone

„Statele membre vor continua să joace un rol principal. Vom examina ce le interesează, cum le putem ajuta, ce capacităţi au şi care sunt nevoile lor. În urma acestei discuţii, vom decide împreună cu statele membre şi Ucraina cu privire la următorii paşi potenţiali”, a declarat Regnier.

Oficialul european a precizat că întâlnirea va avea caracter politic, la ea putând participa și miniștri. CE va analiza propunerile statelor participante și modul în care poate sprijini inițiativa, înainte de a lua în considerare următoarele etape.

