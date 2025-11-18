România și-a stabilit lotul pentru „Trofeul Carpați”! Ovidiu Mihăilă a convocat 18 jucătoare înainte de Mondialul din 2025

Turneul de la Bistrița este ultima verificare înaintea Campionatului Mondial din Olanda și Germania.

Naționala feminină de handbal a României s-a reunit pe 17 noiembrie la Bistrița pentru „Trofeul Carpați”, competiție care începe joi și reprezintă ultimul test înaintea Campionatului Mondial programat între 26 noiembrie și 14 decembrie 2025. România va evolua în grupa A, alături de Danemarca, Japonia și Croația, meciurile urmând să se desfășoare la Rotterdam.

Selecționerul Ovidiu Mihăilă a convocat 18 jucătoare pentru turneu și în perspectiva Mondialului. Din lot nu lipsesc nume importante precum Yulia Dumanska, Eva Kerekeș, Sorina Grozav, Maryia Kanaval Skrobic, Alisia Boiciuc, Rebeca Necula, Andreea Popa, Cristina Laslo, Alicia Gogîrlă, Sonia Seraficeanu sau Lorena Ostase.

România va disputa trei meciuri la „Trofeul Carpați”: joi cu Portugalia, sâmbătă cu Cehia și duminică împotriva Austriei.

Mihăilă: „O săptămână intensă, pe care trebuie să o valorificăm”

Selecționerul a vorbit despre importanța acestei perioade de pregătire, subliniind rolul turneului în selecția finală pentru Mondial: „Am convocat 18 jucătoare și sperăm ca sportivele să fie sănătoase și cu dorința de a fi prezente la Campionatul Mondial, prin ceea ce trebuie să arate atât în antrenamente cât și în jocurile din cadrul turneului Trofeul Carpați 2025. Ne așteaptă o săptămână intensă, pe care trebuie să o valorificăm foarte atent, după un program foarte atent stabilit. Am încredere în toți colegii mei și în fiecare jucătoare. Le mulțumesc pentru modul cum au răspuns la prima acțiune și trebuie să continuăm cu aceeași atitudine și spirit”, a declarat Mihăilă pentru GSP.ro.

Surse din Federația Română de Handbal au precizat că, dacă nu vor exista accidentări la Bistrița, toate cele 18 jucătoare convocate vor fi și în lotul pentru Campionatul Mondial, plecarea fiind programată pe 25 noiembrie. Primele rezerve din afara listei sunt Diana Lixăndroiu, Bianca Bazaliu și Ștefania Stoica.

Un prim „7” posibil pentru România ar putea include: Dumanska, Kerekeș, Kanaval Skrobic, Boiciuc, Gogîrlă, Seraficeanu, Ostase.

Lotul României pentru „Trofeul Carpați”

Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)

Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)

Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)

Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)

Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)

Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)

Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)

Programul României la Campionatul Mondial 2025:

27 noiembrie, ora 19:00 – România vs. Croația

29 noiembrie, ora 19:00 – România vs. Japonia

1 decembrie, ora 21:30 – Danemarca vs. România

