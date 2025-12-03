România și-a aflat grupa de la Cupa Mondială de rugby! Vom juca împotriva campioanei mondiale

Stejarii au fost repartizați în Grupa B, alături de Africa de Sud, Italia și Georgia.

România a aflat oficial componența grupei de la Cupa Mondială de rugby din 2027, în urma tragerii la sorți desfășurate la Sydney. Repartizată în ultima urnă valorică, selecționata „stejarilor” nu avea motive să spere la o grupă facilă, iar sorții au adus adversari de tradiție și două superputeri ale sportului cu balonul oval.

Tricolorii vor evolua în Grupa B, alături de Africa de Sud, campioana mondială en-titre și triplu câștigătoare a trofeului, de Italia, una dintre echipele în ascensiune din rugbyul european, și de rivala tradițională Georgia. Este o grupă extrem de puternică, în care România va încerca să obțină un rezultat de moral și să ofere meciuri solide în fața unor selecționate superioare valoric.

România și adversarele din Grupa B a Cupei Mondiale 2027

Stejarii își vor concentra eforturile pe duelul cu Georgia, selecționată pe care nu au mai învins-o din 2017. Și confruntarea cu Italia are miză, cele două echipe având un istoric recent la Cupa Mondială, după meciul direct din 2015, câștigat de azzurri cu 32-22. În fața Africii de Sud, România va încerca să ofere o replică demnă, chiar dacă diferența de valoare este evidentă. Va fi pentru a doua ediție consecutivă de Campionat Mondial în care stejarii îi întâlnesc pe Springboks, după eșecul sever din 2023, scor 76-0, în Franța.

Turneul din Australia va avea un format extins, cu 24 de echipe împărțite în 6 grupe. Primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune patru locuri trei vor avansa în fazele eliminatorii, oferind șanse suplimentare formațiilor din eșalonul secund de a produce surprize.

Iată componența completă a grupelor Cupei Mondiale din 2027:

Grupa A: Noua Zeelandă, Australia, Chile, Hong Kong

Grupa B: Africa de Sud, Italia, Georgia, România

Grupa C: Argentina, Fiji, Spania, Canada

Grupa D: Irlanda, Scoția, Uruguay, Portugalia

Grupa E: Franța, Japonia, Statele Unite, Samoa

Grupa F: Anglia, Țara Galilor, Tonga, Zimbabwe

