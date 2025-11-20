România și-a aflat adversara de la barajul pentru Cupa Mondială! Cu cine v-a juca selecționata lui Mircea Lucescu

România va juca în deplasare împotriva Turciei în semifinala barajului pentru CM 2026.

România și-a aflat în această seară adversara din semifinalele barajului pentru Campionatul Mondial din 2026: „tricolorii” vor înfrunta Turcia, într-un meci jucat în deplasare. Dacă vor trece de primul obstacol, elevii lui Mircea Lucescu vor întâlni învingătoarea duelului Slovacia – Kosovo.

Turcia este considerată una dintre cele mai dificile adversare posibile din baraj, însă naționala României își păstrează șansele datorită poziției obținute în Nations League, competiție prin care a acces în această fază eliminatorie. „Tricolorii” au încheiat preliminariile pe locul 3 în grupa lor, dar vor continua cursa spre primul Mondial după 28 de ani datorită acestui clasament secundar.

În paralel, au fost stabilite și cele patru meciuri ale barajului intercontinental, programat în Mexic, la Guadalajara și Monterrey, în perioada 26–31 martie:

Noua Caledonie – Jamaica / RD Congo

Bolivia – Surinam / Irak

La nivel european, 12 dintre cele 16 locuri disponibile la Campionatul Mondial au fost deja adjudecate de câștigătoarele grupelor preliminare: Anglia, Austria, Belgia, Croația, Elveția, Franța, Germania, Norvegia, Olanda, Portugalia, Scoția și Spania.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!