În ultimii 30 de ani, România a înregistrat o scădere semnificativă a populației, estimările indicând o diminuare cu 20% a numărului de locuitori în viitorul apropiat.

Potrivit unei analize realizate de Ziarul Financiar pe baza datelor Băncii Mondiale, între 1990 și 2022, populația țării a scăzut cu 18,3%, de la 23,2 milioane de locuitori la 18,9 milioane.

Specialiștii consideră că această tendință ar putea fi încetinită prin extinderea și îmbunătățirea programelor de fertilitate și fertilizare in vitro.

Eugen Stratulat, country lead pentru România și Ungaria la Organon EEI Cluster, subliniază că un model eficient ar fi cel francez sau israelian, unde accesul la astfel de tratamente este mai facil și nelimitat.

„În Franţa şi Israel, programele naţionale de fertilizare in vitro nu limitează numărul de cicluri prin care pacienţii pot accesa aceste tratamente, decontându-le până când vor reuşi. Nu ne putem gândi la un asemenea nivel pentru România, dar Franţa are o politică foarte bună în acest sens. Spania are, de asemenea, o politică foarte bună. Aproape toate ţările mari au programe naţionale care acoperă şi favorizează accesul pacienţilor la aceste tratamente”, a declarat Stratulat în cadrul emisiunii ZF Live.

O veste încurajatoare, potrivit lui Stratulat, este colaborarea tot mai strânsă între ONG-uri și ministere în vederea soluționării crizei natalității.

Acestea lucrează împreună pentru a găsi soluții concrete, iar accesul pacienților la tratamentele de fertilitate a devenit o prioritate majoră.

„Marea majoritate a necesităţilor care vin din partea pacienţilor le captăm prin intermediul ONG-urilor. Avem o colaborare foarte bună şi cu anumite ministere. Sunt căutate soluţii pentru toate problemele existente. Totodată, există o colaborare foarte bună şi între ONG-uri şi ministere. Per total, abordarea ministerelor s-a schimbat într-o direcţie pozitivă în acest sens”, a adăugat Eugen Stratulat.