Incidentul vine la scurt timp, după ce Polonia a reclamat o încălcare a spațiului său aerian de către drone rusești, pe care a catalogat-o drept „act de agresiune”

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că două aeronave F-16 au decolat, în noaptea de 9 spre 10 septembrie, de la Baza 86 Fetești, după ce radarele au semnalat un grup de drone rusești în apropierea localității ucrainene Vâlcov, aflată la granița cu România.

Potrivit MApN, la ora 01:27 a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, însă nu au fost identificate pătrunderi în spațiul aerian românesc. Alarma a fost ridicată la 02:35, iar aeronavele s-au întors la bază.

Armata precizează că România rămâne în contact permanent cu partenerii NATO și menține un nivel ridicat de vigilență pentru protejarea securității naționale și a flancului estic al alianței.

Incidentul subliniază tensiunile în creștere de pe flancul estic al NATO, unde România, Polonia și alte state aliate sunt direct expuse riscurilor generate de atacurile Rusiei asupra Ucrainei.

