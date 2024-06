Cu câteva zile înainte de meciul inaugural al EURO 2024 împotriva Ucrainei, echipa națională a României a înregistrat un rezultat de egalitate pe teren propriu în fața echipei clasate pe locul 202 în clasamentul FIFA. Căpitanul naționalei și-a exprimat un sentiment de mândrie față de echipa sa, subliniind însă lipsa de eficiență în finalizare ca singurul aspect care merită reproșuri.

România a remizat cu Liechtenstein, scor 0-0, partidă în care Ianis Hagi a fost căpitan pentru prima dată.

„Dezamăgește rezultatul, că nu am marcat, dar, per total, cât am fost pe bancă și după ce am intrat, nu am ce să le reproșez colegilor. Poate doar că nu am fost 100% concentrați în fața porții, chiar vorbiserăm despre asta înainte de meci. Sunt mândru de colegi și de cum am jucat, de câte ocazii ne-am creat.

Trebuie să fim concentrați, să fim conștienți de șansele pe care le avem. La EURO nu vom mai avea atâtea șanse de gol. Trebuie să profităm de fiecare și să reușim să marcăm!

Mai avem câteva zile, dar o să îi analizăm mai bine înainte de meci, nu am avut timp să terminăm analiza momentan. Depinde de noi, trebuie să fim eficienți și să marcăm din ocaziile pe care le vom avea”, a declarat Nicolae Stanciu, la Digi Sport.

Primul unsprezece al României în amicalul contra Liechtenstein

12. Moldovan – 3. Drăguşin, 7. Sorescu, 8. Cicâldău, 9. Puşcaş, 14. Hagi-cpt., 15. Şut, 17. F. Coman, 21. Olaru, 22. Mogoş, 24. Racoviţan. Selecţioner: Edward Iordănescu Rezerve: 1. Niţă, 16. Târnovanu, 26. Sava – 2. Raţiu, 5. Nedelcearu, 6. M. Marin, 10. Stanciu, 11. Bancu, 13. Mihăilă, 19. Drăguş, 20. Man, 23. Grameni, 25. Bîrligea

