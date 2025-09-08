România, „Regina Europei”! Tricolorii au dominat Europenele de canotaj U23 cu 9 medalii cucerite

Sportivii români au încheiat pe primul loc în clasamentul pe medalii la Racice, cu șase titluri continentale.

Zi istorică pentru canotajul românesc la Campionatele Europene Under-23 de la Racice, Cehia. Sportivii tricolori au cucerit nu mai puțin de nouă medalii – șase de aur, una de argint și două de bronz – și au urcat pe primul loc în clasamentul general pe națiuni.

Aurul a fost obținut de Cosmin Iulian Pleşescu și Fabrizio-Alexandru Scripcariu, în proba de dublu rame masculin (06:34.60), la aproape patru secunde de locul secund. Succesul a fost repetat de echipajul de patru rame masculin (Mateus-Simion Cozminciuc, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc și Sergiu Anfimov), care a încheiat cu un timp de 06:02.40 și un avans de trei secunde.

Tot pe prima treaptă a podiumului au urcat și fetele de la patru rame (Daria-Ioana Dinulescu, Gabriela Tivodariu, Iulica-Maria Ursu și Denisa Cristina Ailincăi), cronometrate în 06:52.96. România a strălucit și în proba de opt plus unu masculin (05:43.89), echipajul format din nouă sportivi dominând finala cu mai mult de trei secunde avans.

Mariana-Laura Dumitru și Bianca-Camelia Ifteni au adus un alt titlu, în dublu vâsle feminin (07:04.66), la o secundă de rivalele din spate. Ultima medalie de aur a venit într-o probă nouă, la opt plus unu mixt, unde tricolorii au încheiat în 06:02.37, cu cinci secunde înaintea adversarilor.

Argint și bronz pentru echipa României

Singurul argint al zilei a fost cucerit de echipajul feminin de opt plus unu (06:32.60), care a încheiat la aproape trei secunde de campioane. Bronzul a venit prin Teodora Lehaci și Denisa Mihaela Vasilică, la dublu rame feminin (07:30.11), dar și prin Anca-Andreea Culidiuc, Ioana Gabriela Cristescu, Sonia Teodora Biţă și Stejara Olariu, la patru vâsle feminin (06:48.08).

În probele fără podium, Iosif Răzvan Buzău și Marian Gabriel Guia s-au clasat pe locul 9 la general la dublu vâsle masculin, iar echipajul de patru vâsle masculin (Bogdan Murariu, Jan Andrei Bercea, Sebastian Vasile Osoianu și Ilie Lucian Aparaschivei) a încheiat pe 10. Rareş Daniel Başturea a terminat al 14-lea la schif simplu masculin.

Performanța confirmă statutul de forță continentală al României în canotajul de tineret, după ce anul trecut, la Europenele U23 de la Edirne, tricolorii cucereau nouă medalii de aur în 11 finale A.

